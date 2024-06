Le nouveau parc comprendra un sentier d’une longueur de 1400 pieds situé dans un espace vert de plus de 120 000 pieds carrés.

Moins de béton, plus de vert

Quelques places de stationnement disparaîtront au profit d’arbres et d’un couloir piéton

Les modes changent… et le Quartier DIX30 aussi. Déterminé à rompre avec cette image de power center où les automobilistes sont rois et maîtres, développée il y a près de 20 ans, le centre commercial de Brossard troquera le béton de l’avenue des Lumières pour un parc linéaire boisé, bordé par des commerces de plus petite taille.

Ce que l’on pourrait qualifier de « Vieux DIX30 » avait besoin « d’amour », reconnaît d’emblée Nicolas Désourdy, président et associé de Carbonleo, société privée de développement immobilier qui gère le Quartier DIX30. Cette avenue offrant un trottoir peu invitant et où circulaient de nombreuses voitures devait être revitalisée, concède-t-il.

« Il fallait redonner aux gens une bonne raison d’aller là », a-t-il mentionné au cours d’une entrevue accordée à La Presse.

Et cette raison, c’est un investissement de 20 millions de dollars pour transformer cet îlot de chaleur – qui s’étend du boulevard Leduc, près de la station du Réseau express métropolitain (REM), au Théâtre Manuvie – en parc comprenant un sentier d’une longueur de 1400 pieds situé dans un espace vert de plus de 120 000 pieds carrés. Quelque 200 arbres y seront plantés. Les 52 stationnements qui longeaient l’avenue seront éliminés. Les voitures ne pourront plus y circuler. Les consommateurs qui se rendent au DIX30 pourront fouler le sol du fameux parc à la fin du mois de septembre. Les travaux sont en cours depuis le mois d’avril. Bien que le chantier fourmille, les commerces situés le long du chantier sont toujours ouverts, a pu constater La Presse en se rendant sur place. Reste maintenant à voir si la présence de la machinerie aura un impact sur leurs ventes au cours de l’été.

Penser plus petit

Le concept renouvelé de l’avenue des Lumières a été élaboré en fonction des nouvelles réalités du commerce de détail, qui diffèrent de celles de 2006, moment où elle a été créée. À cette époque, les détaillants occupaient des espaces de 5000 à 6000 pieds carrés, raconte M. Désourdy. Maintenant, ils occupent des locaux pouvant mesurer entre 2000 et 4000 pieds carrés.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Nicolas Désourdy, président et associé de Carbonleo

On passe du style power center à un style plus urbain, plus dense. Les détaillants sont plus performants dans moins de pieds carrés. Nicolas Désourdy, président et associé de Carbonleo

Il donne en exemple les cas de La Vie en Rose, Bikini Village, Dynamite et Garage, situés auparavant ailleurs sur le site, qui ont déménagé leurs pénates sur l’avenue des Lumières dans de plus petits espaces. « Ils génèrent les mêmes ventes, mais dans moins de pieds carrés. Ils sont plus performants », a-t-il constaté.

Ainsi, ce tronçon du Quartier DIX30 qui compte une cinquantaine d’emplacements gagnera une dizaine d’espaces supplémentaires, grâce à la subdivision de locaux déjà existants. En ajoutant « des murs », le DIX30 pourra donc accueillir de nouveaux détaillants.

Un appétit pour les restaurants

Des restaurants s’ajouteront également le long de l’avenue réaménagée, une priorité pour Carbonleo. Et pour cause : près de 38 % des gens qui débarquent au DIX30 y viennent pour manger, selon Nicolas Désourdy. Si l’industrie connaît des soubresauts, les restaurants situés sur le site du centre commercial de Brossard se portent plutôt bien, assure-t-il. La preuve : les locaux laissés vacants par la BrasserieT ! et Juliette & Chocolat, qui ont fermé leurs établissements en raison de difficultés financières, ont déjà trouvé preneurs.

« Il y a beaucoup d’engouement pour la restauration. C’est l’un des secteurs qui fonctionne le mieux. L’idée de l’avenue des Lumières, c’est qu’on veut qu’elle soit la destination des terrasses. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des restaurants s’ajouteront également le long de l’avenue réaménagée.

Un pub irlandais comme McKibbins, une buvette, un restaurant haut de gamme, voilà les types d’établissement qui s’ajouteront au paysage.

Bien qu’il doive composer avec les travaux, Claude Labonté, chef de la direction du Groupe Restos DIX30, propriétaire de La Tomate Blanche, L’Aurochs steakhouse – Salle à manger, L’Aurochs steakhouse – Espace festif et Le Café du Théâtre Brasserie Française, voit la transformation de l’avenue des Lumières d’un très bon œil. « Ils vont enlever le béton et mettre du vert, décrit celui qui a une présence au DIX30 depuis les débuts, « à l’époque du champ de grains ». M. Labonté reconnaît que, dans sa forme actuelle, cette avenue était devenue « désuète ».

Le REM et les bureaux

Par ailleurs, la présence d’une station du REM, en fonction depuis le 31 juillet 2023, a changé la donne pour le DIX30, estime le président de Carbonleo. « Avec le REM, c’est beaucoup plus facile pour les détaillants et les restaurateurs d’avoir des employés, observe-t-il. Ça enlève une barrière. Avant, c’était quand même compliqué de se rendre en autobus. »

Cette nouvelle façon de se déplacer entre la Rive-Sud et Montréal aura également permis au Quartier DIX30 de louer davantage d’espaces de bureaux.

Avec un total de 550 000 pieds carrés de bureaux, le taux d’inoccupation est passé de 30 % à 3 % en deux ans. « Je dirais que le REM a eu un impact, c’est certain. Il y a eu un repositionnement des entreprises qui veulent un bureau accessible, près de leurs employés. »

En ce qui concerne l’achalandage sur le site, Carbonleo ne peut spéculer sur l’impact du REM. Chose certaine, il a augmenté de 4 % cette année de janvier à juin par rapport à la même période l’an dernier.

Un nouveau quartier résidentiel est également prévu non loin de l’avenue des Lumières, mais il a été impossible d’avoir plus de détails pour le moment.

Quartier DIX30 en bref Fondation : 2006 Superficie totale : 3,1 millions de pieds carrés Nombre de commerces : plus de 270 boutiques, 70 restaurants, 2 hôtels et 4 marchés d’alimentation Somme moyenne dépensée par chaque client : 254 $ Nombre total de cases de stationnement : 10 000 Gestionnaire des lieux : Carbonleo