Il existe au moins trois grands gisements de cuivre, de zinc, d’or et d’argent qui pourraient devenir rentables grâce à l’accès aux eaux côtières.

Un projet d’un port et d’une voie en eau profonde est relancé

Un projet très attendu d’un port et d’une voie en eau profonde dans l’Arctique devant relier de riches ressources minérales aux routes de navigation internationales et offrir à la Marine une autre tête de pont dans le Nord a été relancé.

Bob Weber La Presse Canadienne

Le projet de port et de route de Grays Bay, qui est un rêve nordique depuis plus d’une décennie, fait l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale auprès des autorités réglementaires du Nunavut, relançant ainsi un processus bloqué depuis des années.

Le projet massif sur la côte centrale de l’Arctique canadien, au milieu du passage du Nord-Ouest, pourrait ouvrir la voie à des ressources minérales cruciales, a déclaré Brendan Bell, chef de la direction de West Kitikmeot Resources, société qui dirige l’effort et est détenue majoritairement par la Kitikmeot Inuit Association, une entreprise créée par la revendication territoriale du Nunavut.

« Chaque pays cherche à s’assurer d’un approvisionnement en minéraux essentiels », a souligné M. Bell.

Le projet comprendrait un port en eau profonde doté de deux quais conçus pour charger les gros navires de la classe post-Panamax et un port pour petits bateaux adjacent à l’usage de la communauté. Il comprendrait également une piste d’atterrissage, un parc de stockage, des installations de transbordement, des services publics, des ateliers d’entretien, des entrepôts, des logements, des bureaux administratifs et des zones de stockage et de manutention du concentré de minerai.

Dans sa première phase, le projet comporterait une route toutes saisons de 230 kilomètres menant au cœur de la province géologique des esclaves (PGE), riche en minéraux. Cette route serait reliée aux voies de glace menant à Yellowknife, ce qui en ferait le premier lien routier entre la côte centrale de l’Arctique et le sud du Canada.

Il existe au moins trois grands gisements de cuivre, de zinc, d’or et d’argent qui pourraient devenir rentables grâce à l’accès aux eaux côtières, a affirmé M. Bell. De nombreux autres gisements ont été découverts dans cette vaste région, qui englobe une grande partie du centre de l’Arctique.

« Des découvertes de classe mondiale et de haute qualité sont faites, mais elles n’ont pas été étendues pour en comprendre l’ampleur parce qu’il n’y a pas d’infrastructure », a-t-il souligné.

« Nous pensons qu’avec le nouvel élan derrière l’infrastructure, vous constaterez une forte expansion de ces ressources », a-t-il ajouté.

Les premiers ministres du Nord réclament depuis des années des investissements dans un tel projet. Ils ont réitéré cet appel lors de la récente réunion des premiers ministres de l’Ouest.

M. Bell a fait valoir que le besoin de matières premières, comme le cuivre, dans un monde de plus en plus électrifié, ainsi que l’adhésion des Inuits à un projet qui pourrait avoir un impact sur les routes migratoires cruciales des caribous et la viabilité croissante du transport maritime dans les eaux arctiques sont des facteurs à l’origine de la renaissance du projet.

La Banque canadienne de l’infrastructure a investi 3 millions dans le projet.

« Il n’a jamais été aussi vrai que tous les ordres de gouvernement, tous les secteurs public et privé et les dirigeants inuits voient tous le besoin crucial d’investir dans nos infrastructures nordiques », a déclaré Ehren Cory, président-directeur général de la banque.

M. Bell a indiqué qu’il n’y avait pas d’estimation récente du coût du projet, mais il a suggéré qu’il s’élèverait à environ 1 milliard.

Même dans le meilleur des cas, le projet prendra des années. Son évaluation environnementale est maintenant devant la Commission d’aménagement du Nunavut, et un examen sera probablement mené par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions.

M. Bell a déclaré que les permis ne seraient probablement pas en vigueur avant 2027, et que la construction débuterait en 2030.