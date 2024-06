PHOTO SOPHIE PARK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

J’ai une petite entreprise et récemment j’ai trouvé et embauché la perle que je cherchais depuis longtemps pour pourvoir un poste clé. Or, depuis son entrée en poste le mois dernier, je constate que son intégration dans l’équipe est difficile. Cette personne a une identité de genre non binaire et mes équipes ne semblent pas bien outillées pour l’accueillir. Comment puis-je faire pour m’assurer de ne pas perdre ma nouvelle recrue ? — Lyne

L’intégration réussie d’un nouvel employé est cruciale, non seulement pour accroître l’apport de cet employé, mais aussi pour maximiser son engagement. L’enjeu est capital autant pour la personne qui arrive que pour l’équipe à laquelle elle se greffera, puisque le fort potentiel de cette personne peut être perdu si aucune relation de confiance n’est établie entre elle et son équipe. Lorsqu’il s’agit d’une personne issue de la diversité de genre, cette intégration peut nécessiter une attention particulière afin de s’assurer que l’environnement de travail soit inclusif et accueillant.

Les premières semaines d’emploi sont décisives, alors une intervention rapide auprès de votre personnel est primordiale face à un tel enjeu d’intégration. Il convient ainsi de souligner l’importance du rôle du nouvel employé au sein de l’entreprise ainsi que votre confiance en ses compétences. Expliquez à votre équipe que son intégration vous tient à cœur et que la collaboration de tous est essentielle.

Commencez par communiquer clairement aux employés qu’une personne non binaire rejoint l’équipe. Il est bon d’expliquer ce que cela signifie et d’orienter les comportements à adopter, particulièrement dans le contexte d’une petite entreprise où les relations interpersonnelles sont souvent plus étroites.

Des séances de formation pour vos gestionnaires sur les biais conscients et inconscients et la diversité de genre s’avèrent nécessaires, car ils doivent diriger par l’exemple. Vous pourrez avoir recours à des organismes externes spécialisés pour un soutien adapté à vos besoins. Offrez ces mêmes formations à tous les employés ainsi qu’un espace pour qu’ils expriment et posent leurs questions afin de favoriser une compréhension mutuelle et un climat de respect. Il est important de dédramatiser la situation en rappelant que, malgré les différences de genre, une personne non binaire reste un être humain avec les mêmes besoins et aspirations que tous.

Mentorat et soutien

Vous devrez établir un plan d’intégration avec des rôles définis afin de responsabiliser vos employés dans l’accueil de votre recrue. Par exemple, vous pourriez choisir l’employé le plus ouvert à la réalité de votre nouvel employé pour qu’il devienne son compagnon d’accueil. Ce dernier aura pour mission de faciliter l’intégration du nouvel employé en l’invitant à des évènements, en le présentant aux équipes des autres services et en agissant à titre de personne de référence pour toutes les questions du quotidien. Un allié parmi l’équipe de direction pourrait aussi contribuer au sentiment d’inclusion recherché.

Ensuite, travaillez directement en tandem avec votre recrue pour l’impliquer dans les activités et les projets courants de l’équipe et ainsi faciliter des interactions positives tout en développant son sentiment d’appartenance. Assurez-vous que ses succès soient reconnus pour augmenter la confiance de l’équipe et lever les barrières.

Communication ouverte

Faites preuve de transparence par rapport à vos propres biais conscients et inconscients. Invitez les membres de votre équipe à réfléchir également à leurs biais et offrez-leur un environnement propice au dialogue dans un climat bienveillant pour tous.

Plus encore, contribuez à normaliser la diversité en ajoutant une section « appartenance » à vos rencontres d’équipe, en offrant de la formation par les pairs ou en présentant des évènements qui ont lieu dans la communauté pour soutenir la diversité.

Enfin, il est essentiel de réagir en cas de propos déplacés et d’intervenir directement auprès des personnes tenant ces propos. Ces interventions leur permettent de prendre conscience des comportements inacceptables et de renforcer ceux attendus. Il est important d’ouvrir le dialogue avec les employés qui démontrent de la résistance pour leur demander ce que vous pouvez faire pour les aider.

Milieu de travail inclusif

Adapter l’environnement de travail aux besoins et à la réalité d’une personne non binaire contribuera non seulement à favoriser une tolérance accrue au sein de vos équipes, mais aussi à normaliser cette réalité. Rendre un environnement de travail inclusif signifie entre autres de s’assurer que les espaces de travail sont adaptés (ex. des salles de bain non genrées), de rédiger des communications avec un langage inclusif et d’offrir des avantages sociaux inclusifs.

Vous êtes l’employé de Lyne ?

N’oubliez pas votre valeur ! Lors de rencontres d’équipe, démontrez vos aptitudes en contribuant aux discussions et positionnez-vous comme une ressource en offrant votre aide. Si vous avez le sentiment d’être isolé de votre équipe, assurez-vous d’adopter des comportements qui favoriseront votre intégration. Tentez de saisir graduellement toutes les occasions d’accroître la collaboration et de créer des liens avec vos collègues afin de briser l’isolement (défis sportifs, comités, groupes de travail, dîner d’équipe).

Si votre intégration demeure difficile malgré tout, des ressources peuvent vous aider à gérer cette situation inconfortable. N’hésitez pas à vous tourner vers votre programme d’aide aux employés, les ressources humaines ou encore des organismes externes. Ces derniers peuvent vous offrir du soutien ainsi que des approches supplémentaires à explorer.

Enfin, n’oubliez pas que dans une relation, il y a deux personnes, et vous n’avez de pouvoir que sur votre moitié de l’interaction. Si vos efforts ne semblent pas porter leurs fruits, protégez d’abord votre santé mentale et envisagez de vous épanouir dans un environnement où vous pourrez vous développer en demeurant vous-même !