Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

L’entreprise québécoise Machinex, établie à Plessisville depuis plus de 50 ans, vient d’ouvrir une garderie privée subventionnée à côté de ses installations afin d’aider ses employés à mieux concilier famille et travail. Machinex, qui développe et fabrique ses propres technologies de recyclage avec des solutions de tri avancées utilisées partout dans le monde, a investi 4,3 millions de dollars dans ce projet. L’installation comporte une pouponnière triple destinée aux bébés de 5 à 18 mois, six groupes multiâges de 18 à 48 mois ainsi que deux groupes préscolaires de 48 à 60 mois. Selon Machinex, la garderie Les Petits M, qui peut accueillir 85 enfants, est une autre manière de contribuer à un développement durable. Les heures d’ouverture de la garderie sont adaptées aux horaires de travail, et les parents n’ont pas à faire des kilomètres supplémentaires pour conduire leurs enfants matin et soir.

Source : Machinex

Le geste

Une femme à la haute direction

PHOTO FOURNIE PAR COFOMO Lyne Lazure

Seulement 22 % des 262 800 professionnels en technologies de l’information et des communications au Québec sont des femmes. C’est ce qu’indique le rapport 2021-2024 Portrait de la main-d’œuvre dans le secteur des technologies de l’information et des communications au Québec de TECHNO Compétences, le comité sectoriel de main-d’œuvre en technologies de l’information et des communications. L’entreprise québécoise Cofomo, qui offre des services-conseils en technologies de l’information (TI) et en affaires, a voulu se démarquer dans son industrie en nommant pour la première fois une femme à la direction de l’organisation. Lyne Lazure, qui a été embauchée chez Cofomo en 2003, devient donc présidente et chef des opérations. Lyne Lazure fait partie du top 50 des femmes leaders 2024 du Women We Admire, une organisation de femmes cadres et dirigeantes aux États-Unis et au Canada. Selon son entreprise, Lyne Lazure est reconnue pour son leadership de proximité favorisant la collaboration et elle souhaite inclure plus de femmes dans le milieu des TI.

Source : Cofomo

La tendance

Les postes fantômes

Il n’y a pas que les employés qui jouent aux fantômes, les employeurs aussi avec les « emplois fantômes ». Ce sont des postes annoncés qu’un employeur n’a pas l’intention de pourvoir – ou qui ont déjà été pourvus –, relate ABC News Australia, ajoutant qu’il y a potentiellement des milliers de ces postes bidon au pays. Selon le média australien, cette stratégie fait non seulement perdre du temps aux gens, mais risque aussi de nuire à la santé mentale et de fausser les chiffres du marché du travail. Jusqu’à un tiers de toutes les offres d’emploi pourraient être des emplois fantômes. Les annonces de plus de 30 jours sont un indicateur de faux poste, l’absence de réponse à la candidature aussi ainsi qu’une description floue du poste. Quel est l’intérêt d’un travail fantôme ? N’est-ce pas une grosse perte de temps pour tout le monde ? Non. Pour les employeurs, il y a des avantages. La publicité de ces faux emplois contribue à donner l’impression qu’une organisation est prospère. L’inscription des emplois fantômes peut également être une tactique pour apaiser le personnel surmené, qui croit que l’employeur prévoit vraiment embaucher du personnel pour l’aider.

Source : ABC News Australia

Lisez l’article d’ABC News Australia (en anglais)

Le conseil

Stratégie pour les emprunteurs de PME avec les taux d’intérêt élevés

Tout d’abord, ne restez pas assis si vous voyez une occasion de développer votre entreprise, conseille le magazine Forbes. N’attendez pas une baisse des taux d’intérêt qui pourrait ne pas se produire tout de suite. Examinez les coûts d’opportunité de l’inaction. Allez-vous manquer l’occasion d’acheter une propriété ou de signer un bail pour construire une nouvelle installation, parce que vous pensez que le coût du capital est trop élevé ? Si vous aviez emprunté de l’argent l’été dernier, votre installation serait peut-être déjà opérationnelle. Si l’emplacement était lucratif, vous avez perdu une grande occasion en essayant d’attendre. Ensuite, comparer les prix. Que le pays se trouve dans un environnement de taux d’intérêt élevés ou faibles, recherchez toujours les meilleures offres. Enfin, rationalisez vos opérations. Si vous avez besoin d’emprunter de l’argent pour remplacer du matériel vieillissant, étendre vos opérations ou ouvrir un nouveau site, il est important de comprendre que les taux d’intérêt élevés seront encore là pendant un certain temps. Cherchez des moyens de réduire les coûts dans d’autres domaines.

Source : Forbes

Lisez l’article de Forbes (en anglais)

Le chiffre

50 %

Près de la moitié des employés à temps plein de Dell aux États-Unis ont choisi de sacrifier l’espoir d’obtenir une promotion pour continuer à faire du télétravail. En février dernier, le géant de la technologie a demandé aux travailleurs de se classer formellement comme travailleurs hybrides ou télétravailleurs. Ceux qui ont choisi le télétravail ne sont plus admissibles à une promotion et ne peuvent plus changer de rôle. Pendant ce temps, les travailleurs hybrides doivent venir au bureau 39 jours par trimestre, soit environ trois jours par semaine, et leur présence est surveillée. Des mois après l’annonce de cette politique de retour au bureau, il semble qu’elle n’ait pas fonctionné, selon des données internes sur l’ensemble des effectifs à temps plein consultées par Business Insider. Plutôt que d’espérer grimper dans l’entreprise, les employés ont préféré privilégier le temps passé en famille, l’exploration de passe-temps et les rencontres d’amis en dehors du lieu de travail. Retourner au bureau équivaut à une baisse de salaire considérant les coûts de transport, de repas et de vêtements, selon les employés interrogés par Business Insider.

Source : Business Insider

Lisez l’article de Fortune (en anglais)