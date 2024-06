Travail d’équipe Intégrer une personne non binaire à mon équipe

J’ai une petite entreprise et récemment j’ai trouvé et embauché la perle que je cherchais depuis longtemps pour pourvoir un poste clé. Or, depuis son entrée en poste le mois dernier, je constate que son intégration dans l’équipe est difficile. Cette personne a une identité de genre non binaire et mes équipes ne semblent pas bien outillées pour l’accueillir. Comment puis-je faire pour m’assurer de ne pas perdre ma nouvelle recrue ? — Lyne