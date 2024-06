(Saint-Jean) La famille de l’homme d’affaires milliardaire canadien James K. Irving a annoncé vendredi sa mort à l’âge de 96 ans, un peu plus d’un mois après la mort de son jeune frère, Arthur.

La Presse Canadienne

Ils étaient les fils de l’industriel du Nouveau-Brunswick K. C. Irving et comptaient parmi les personnes les plus riches du Canada.

D’autres détails suivront.