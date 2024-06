Le secteur pétrolier et gazier joue un jeu risqué, disent des experts

Les experts en communication et en écoblanchiment affirment que l’industrie pétrolière et gazière joue un jeu risqué en supprimant complètement les affirmations environnementales de ses sites web et ses réseaux sociaux en réponse à une nouvelle loi.

La Presse Canadienne

Le groupe d’entreprises de sables bitumineux Alliance nouvelles voies a supprimé tout le contenu de ses plateformes tandis que d’autres entreprises ont modifié leurs sites web après l’adoption de nouvelles modifications sur l’écoblanchiment dans le cadre d’une mise à jour de la Loi sur la concurrence.

Les dirigeants des six sociétés d’exploitation des sables bitumineux à l’origine d’Alliance nouvelles voies ont publié jeudi soir un communiqué affirmant que la loi, qui oblige les entreprises à étayer leurs affirmations environnementales par des preuves, représente une menace sérieuse à la liberté de communication.

Sarbjit Kaur, cofondateur de KPW Communications, affirme que la stratégie de l’industrie est très risquée car elle pourrait donner l’impression que ses affirmations sur l’environnement sont infondées ou qu’elle ne respecte pas la législation.

Wren Montgomery, professeure agrégée de développement durable à l’Ivey Business School de l’Université Western, qui étudie l’écoblanchiment, affirme que les Canadiens sont avisés et n’aiment vraiment pas l’hypocrisie.

Elle dit que les normes imposées par la loi sont raisonnables et que le retrait par l’industrie d’un si grand nombre d’affirmations en réponse à cette loi laissera probablement présager qu’elles n’étaient pas étayées par des preuves.