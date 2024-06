Un groupe pétrolier retire du contenu à cause de C-59

(Calgary) Le groupe d’entreprises du secteur des sables bitumineux Alliance nouvelles voies a supprimé tout le contenu de son site web et de ses flux de médias sociaux.

La Presse Canadienne

Tout ce qui reste sur le site web du consortium est un avis indiquant que l’Alliance nouvelles voies a retiré certains contenus en raison de l’incertitude entourant une disposition sur l’expression commerciale susceptible d’induire le public en erreur en matière d’environnement dans le projet de loi fédéral C-59.

Le projet de loi omnibus budgétaire, qui n’a pas encore obtenu la sanction royale, contient un amendement sur la vérité dans la publicité qui obligerait les entreprises à fournir des preuves à l’appui de leurs allégations environnementales.

« Parce qu’il demeure un certain flou quant à l’interprétation et à l’application de la nouvelle loi, la publication de directives claires par le Bureau de la concurrence nous permettrait de mieux orienter nos communications futures. Dans l’intervalle, nous avons retiré certains contenus de notre site web, de nos médias sociaux et d’autres plateformes publiques », peut-on lire dans une courte déclaration sur le site du consortium.

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB D'ALLIANCE NOUVELLES VOIE La déclaration d'Alliance nouvelles voies sur son site web.

La ministre de l’Environnement de l’Alberta, Rebecca Shulz, a qualifié cette disposition de « bâillon antidémocratique » qui crée une incertitude inutile pour les entreprises.

L’Alliance nouvelles voies, qui regroupe les six plus grandes sociétés de sables bitumineux du Canada, a déjà diffusé des publicités à travers le pays faisant la promotion de son ambition d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre provenant de la production de sables bitumineux d’ici 2050.

Membres d'Alliance nouvelles voies -Suncor Énergie

-Canadian Natural Resources

-Cenovus Energy

-Imperial Oil

-MEG Energy

-ConocoPhillips Canada

Certains groupes environnementaux ont déclaré que ces publicités étaient trompeuses, car l’Alliance nouvelles voies n’a pas encore pris de décision définitive d’investissement concernant son projet de réseau de captage et de stockage du carbone de 16,5 milliards.

Greenpeace Canada a soutenu jeudi que les entreprises canadiennes qui ont des engagements en matière de climat n’ont pas à s’inquiéter des changements apportés au projet de loi C-59.

« De toute évidence les compagnies de sables bitumineux ont réalisé qu’elles ne peuvent plus continuer leur bluff et leur écoblanchiment qui vont à l’encontre de la loi », a affirmé Nola Poirier, chercheuse principale et rédactrice à Greenpeace Canada, dans une déclaration écrite.

Elle a rappelé que le Bureau de la concurrence enquête déjà sur l’Alliance nouvelles voies pour déterminer si elle a enfreint la loi sur la concurrence.