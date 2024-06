La France devrait cesser l’importation « dès que possible »

(Paris) La France devrait devenir un pays « pionnier » en Europe en interdisant « dès que possible » les importations de GNL russe dans le cadre des sanctions internationales liées à l’invasion de l’Ukraine, estime mercredi une commission d’enquête du Sénat français.

Agence France-Presse

Dans son rapport, cette commission consacrée au géant TotalEnergies et à l’action climatique de l’État français juge nécessaire de « hisser la France en position de pionnier par rapport aux autres pays européens, en proposant l’inclusion du GNL (gaz naturel liquéfié) russe aux produits énergétiques sous sanctions européennes ».

Le pays devrait aussi « donner l’exemple par l’arrêt dès que possible des importations de GNL russe en France », estime ce rapport, fruit de six mois de travaux et adopté à l’unanimité de ses membres.

Le GNL, gaz liquide acheminé par navires, est très convoité en Europe notamment depuis l’invasion de l’Ukraine de février 2022 et l’assèchement des approvisionnements de gaz russe par les gazoducs terrestres. TotalEnergies importe du GNL russe depuis des champs gaziers en Sibérie.

Depuis décembre 2022, l’Union européenne a en revanche décrété un embargo sur les importations de pétrole brut et de produits pétroliers transportés par voie maritime en provenance de Russie.

Dans son rapport, la commission d’enquête française demande également « l’arrêt des nouveaux projets ou de nouvelles phases de projets en cours impliquant des entreprises françaises dans le secteur des hydrocarbures en Azerbaïdjan », pays hôte de la prochaine conférence climatique de l’ONU (COP29) en novembre et en froid diplomatique avec Paris.

La commission d’enquête plaide également pour que l’État français détienne une « action spécifique » au capital de TotalEnergies pour avoir un « droit de regard » sur certaines évolutions du groupe, dans le collimateur d’organisations de défense de l’environnement.

« Une “action spécifique” permettrait à l’État de disposer d’un “droit de regard” sur les évolutions actionnariales du groupe et d’une plus grande information, voire une plus grande influence, en ce qui concerne les décisions stratégiques de son conseil d’administration », souligne le rapport.

La commission d’enquête justifie cette proposition au vu de « l’évolution des menaces qui pèsent sur la souveraineté énergétique de la France et de l’Europe, de l’évolution de la structure de l’actionnariat de TotalEnergies », très tourné vers les États-Unis.

L’hypothèse de voir TotalEnergies délocaliser sa cotation principale de Paris à New York a récemment fait polémique en France.