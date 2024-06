Quelque 130 travailleurs de l’entrepôt de Quincaillerie Richelieu, à Montréal, ont déclenché une grève générale illimitée.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ces travailleurs sont affectés à la préparation des commandes ; il s’agit donc de préposés aux commandes, de commis d’entrepôt, de chauffeurs et autres. Ils sont membres d’une section locale du syndicat des Teamsters, qui est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

« La grève touche un seul de nos 116 centres de distribution nord-américains – dont 53 se trouvent au Canada – et une faible portion de nos 3000 employés », a précisé l’employeur.

La convention collective est échue depuis la fin de décembre 2023 et elle avait une durée de cinq ans.

Les négociations ne sont pas rompues, mais aucune autre date de rencontre n’est prévue pour l’instant entre les parties. Le syndicat des Teamsters affirme être disponible en tout temps pour reprendre les négociations.

Une conciliation a été amorcée afin de tenter de rapprocher les parties. « Le processus de conciliation impliquant le syndicat représentant nos employés étant toujours en cours, nous ne commenterons pas l’état des pourparlers tant que ceux-ci se poursuivront. Nous demeurons optimistes quant à la possibilité de conclure prochainement un accord mutuellement avantageux », a fait savoir Quincallerie Richelieu.

Le salaire est le principal point en litige.

On le sait, l’inflation a frappé très fort ces dernières années, et le contrat de travail de nos membres, qui s’est terminé en décembre, date d’il y a cinq ans. Ce que nos membres demandent ici, ce n’est que de pouvoir préserver leur pouvoir d’achat, qui a durement été éprouvé. François Laporte, président de Teamsters Canada

Le syndicat rapporte que l’offre de l’employeur prévoit des augmentations de 2 % à 3 % par année, ce qu’il juge « dérisoire ».

L’employeur, quant à lui, affirme s’être adapté à la situation. « Nous avons mis en place des plans de contingence pour assurer la continuité des affaires et approvisionner nos clients – détaillants et fabricants. »

Richelieu est un importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à des fabricants d’armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu dit compter plus de 120 000 clients actifs qui sont desservis par 113 centres en Amérique du Nord, dont 50 centres de distribution au Canada et 60 aux États-Unis.