Performante, expérimentée, déterminée et épanouie, Virginie Louault se sentait sur son X lorsque sans crier gare son poste de vice-présidente dans une grande firme a été supprimé. Elle s’est repassé le scénario maintes fois : elle a subi le syndrome du grand coquelicot.

Reconnu par la recherche et la littérature scientifique, le syndrome du grand coquelicot fait référence à la plante dont la fleur, très haute, fait de l’ombre aux autres autour – et dont on coupe la tête pour la faire « rentrer dans les rangs ».

« On peut faire le parallèle dans le milieu du travail : quand tu brilles trop, on t’intimide et on minimise tes résultats, raconte Virginie Louault. Cela a un impact énorme sur l’estime de soi. Et c’est pour ça qu’on dit que c’est le cousin du syndrome de l’imposteur, beaucoup plus connu, qui fait référence à la confiance en soi. »

La Montréalaise de 50 ans, titulaire d’un MBA et mère de deux adolescentes, vient d’écrire et d’autoéditer un livre sur le sujet, Aussi haut qu’un grand coquelicot, disponible depuis peu sur Amazon.

C’est en répondant à un vaste sondage mené au début de 2023 par Women of Influence+ auprès de 4700 femmes dans 103 pays que Mme Louault prend conscience qu’elle a vécu les contrecoups du syndrome du grand coquelicot.

Tabou

Lorsqu’on lui annonce qu’elle perd son emploi, en novembre dernier, elle passe du choc à la tristesse puis à la colère. « J’ai pris quelques mois pour prendre soin de moi, confie-t-elle. Je refuse de me placer dans une position de victime, je préfère être dans l’action. C’est pour ça que j’ai écrit ce livre. »

En deux mois, elle pond son manuscrit dans lequel elle raconte son parcours, ses constats et ses pistes de réflexion. En se basant sur des études et des recherches sur le syndrome du grand coquelicot, elle décortique pourquoi cela fait si mal aux femmes… et pourquoi il faut en parler.

« Il y a peu d’ouvrages qui existent sur le sujet, indique-t-elle. Je ne trouvais rien fait ici, en français. Il y a encore un tabou autour de ce syndrome, car c’est lié à la performance et ça peut être subtil : on te rabaisse, on te dénigre, on critique tes résultats, on ne t’invite pas à une réunion, on s’approprie tes réussites… »

Falaise de verre

Le fait que les hautes directions soient principalement occupées par des hommes⁠1, ou l’effet « boys club », explique en partie le syndrome du grand coquelicot, croit Mme Louault : elle parle non pas du « plafond de verre », mais de la « falaise de verre ».

« Quand un poste ou un projet présente une grande difficulté, que c’est pratiquement voué à l’échec et que personne ne veut y aller, la femme qui veut accéder à un poste et grimper dans la hiérarchie va y aller, dit-elle. Or, ses chances de succès sont minces. »

Près de 90 % des femmes interrogées dans le cadre de l’étude réalisée par Women of Influence+ déclarent avoir subi une ou plusieurs répercussions liées au syndrome du grand coquelicot comme être attaquée, irritée, détestée ou critiquée.

L’étude révèle également que 77 % ont vu leurs réalisations minimisées et 72 % se sont fait exclure de réunions ou de discussions.

Dénigrement et microagressions

Le syndrome du grand coquelicot se décline aussi d’autres façons, décrites par les femmes sondées : elles nomment le fait d’être réduite au silence, d’être dénigrée, de recevoir des commentaires désobligeants, quant à leur ambition, par exemple, et d’être victime de microagressions dans leur milieu de travail.

L’autrice Virginie Louault espère que son livre va aider à « identifier, déjouer et surmonter » le syndrome du grand coquelicot. « Je souhaite sensibiliser pour prévenir, souligne-t-elle. J’aimerais que la posture des ressources humaines change… Oui, ce syndrome existe ! Il faut changer les politiques pour remettre l’humain au cœur de l’entreprise. »

1. Selon un récent rapport du cabinet McKinsey, moins de 30 % des postes de haute direction sont occupés par des femmes au pays.