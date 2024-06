Contrairement aux métiers de traducteur et d’interprète qui sont en voie de disparition à cause de l’IA, les interprètes pour la communauté sourde et malentendante québécoise sont plus que jamais recherchés, selon le Service d’interprétation visuelle et tactile.

La tendance

Criant manque d’interprètes de langue des signes

Contrairement aux métiers de traducteur et d’interprète qui sont en voie de disparition à cause de l’IA, les interprètes pour la communauté sourde et malentendante québécoise sont plus que jamais recherchés, selon le Service d’interprétation visuelle et tactile (SIVET). « Il est crucial de comprendre que les nombreuses subtilités des langues des signes rendent peu probable un remplacement imminent par l’IA, affirme à La Presse l’OBNL. La profession d’interprète en langues des signes est intrinsèquement humaine, nécessitant une connexion personnelle et empathique qui est difficile à reproduire technologiquement. » Cependant, l’IA peut être un outil de travail précieux pour les interprètes dans la préparation d’un mandat, comme un congrès scientifique en ingénierie ou dans des contextes judiciaires et politiques, explique le SIVET. L’IA peut aider à structurer l’information. Cette pénurie d’interprètes met donc en péril la qualité de vie des populations sourdes et malentendantes. Les interprètes sont précieux pour traduire un rendez-vous chez le médecin ou chez le psychologue, des cours à l’université, des entrevues d’embauche et lors de divers évènements. L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA) estime qu’environ 1,5 million de personnes vivent avec une surdité, dont 11 000 de moins de 17 ans et environ 10 000 utilisant la LSQ, la langue des signes québécoise.

Source : SIVET

Le conseil

Comment survivre au départ d’un collègue

Plusieurs collègues partent actuellement à la retraite ? D’autres choisissent une promotion dans une autre entreprise ? Certains de vos employés peuvent ressentir un deuil, rappelle Annie Boilard, présidente du Réseau Annie RH, qui observe les bouleversements que créent les départs de l’animateur Paul Arcand au 98,5 FM et de l’animateur de Salut bonjour à TVA Gino Chouinard. La spécialiste des ressources humaines explique qu’il ne faut pas sous-estimer ce processus de deuil vécu par vos employés et peut-être par vous-même, qui ressemble à celui ressenti lors d’un décès : choc, déni, peur, tristesse, acceptation, renouveau. Elle conseille aux gestionnaires d’inviter leurs employés à utiliser le programme d’aide aux employés (PAE), mais surtout de les soutenir, de légitimer leurs émotions, de reconnaître que ce sera difficile et même de les impliquer dans le processus de recrutement.

Source : Réseau Annie RH

L’étude

Le travail hybride rend les employés plus heureux

Selon une étude menée auprès du personnel britannique qui divise sa semaine de travail entre la maison et le bureau, le travail hybride rend les employés plus heureux, plus sains et plus productifs. L’étude a été réalisée par l’International Workplace Group (IWG). Les trois quarts de ceux qui travaillent en mode hybride ont constaté qu’ils ressentaient moins d’épuisement professionnel que lorsqu’ils passaient toute leur semaine au bureau. Une grande majorité des travailleurs consultés ont déclaré se sentir moins épuisés (79 %), moins stressés (78 %) et moins anxieux (72 %) en raison du fait qu’ils passent une partie de la semaine à travailler à domicile. Pendant ce temps, 86 % ont affirmé que l’augmentation du temps libre qu’ils avaient du fait de ne plus avoir à se rendre au travail tous les jours a amélioré leur équilibre entre le travail et leur vie privée et les a aidés à sentir qu’ils pouvaient mieux faire face aux défis de la vie quotidienne. Les trois quarts des répondants ont déclaré que le retour au travail cinq jours par semaine à partir d’un bureau central nuirait à leur bien-être.

Source : The Guardian

L’inspiration

L’avenir du travail en 4 prédictions

À quoi ressemblera le monde du travail au cours des prochaines années ? Le magazine Forbes a consulté Josh Bersin, un analyste de l’industrie et PDG de la société de conseil The Josh Bersin Company. Comme gestionnaire, son analyse pourra vous aider à vous préparer. Tout d’abord, il prévoit que des pénuries de main-d’œuvre sans précédent se poursuivront, notamment avec le pic des retraites de baby-boomers et moins de jeunes travailleurs pour les remplacer. L’avenir sera de développer les compétences des employés et d’obtenir plus de productivité des gens, affirme l’expert. La transformation sera une priorité absolue à cause du rythme rapide du changement dans des domaines tels que la technologie, la concurrence, la politique et l’évolution démographique sur le lieu de travail. Les stratégies quinquennales sont moins courantes. Les dirigeants doivent avoir un plan d’aspiration à long terme avec la capacité de pivoter fréquemment. Contrairement aux années passées, la population active sera de moins en moins susceptible de définir son identité par son emploi. Enfin, l’expert prévoit que les départements de ressources humaines se développeront comme jamais, car la croissance sera liée à la productivité des employés et à l’innovation.

Source : Forbes

