Le niveau d’endettement des citoyens demeure préoccupant aux yeux du régulateur bancaire canadien qui dit s’interroger sur la capacité des ménage à rembourser leurs dettes.

« Le taux d’endettement des ménages se maintient près de son sommet historique », a dit mardi le surintendant des institutions financières, Peter Routledge.

« Plus de la moitié des prêts hypothécaires seront renouvelés ou refinancés [au cours des prochaines années] à un taux d’intérêt nettement supérieur. Par conséquent, il se peut que les emprunteurs ne soient pas en mesure de rembourser leurs autres dettes et emprunts », a-t-il souligné durant une allocution prononcée mardi à Ottawa.

Il note que le déséquilibre des actifs au Canada découlant d’une « forte augmentation » du prix des actifs tels que les maisons reste élevé, ce qui peut rendre l’économie vulnérable à une chute des prix.

Peter Routledge a formulé ces commentaires après que le Bureau du surintendant des institutions financières eut annoncé le maintien du coussin financier que les grandes banques du pays doivent conserver pour faire face aux tempêtes et absorber de possibles chocs.

Le régulateur bancaire canadien conserve à 3,5 % la réserve de liquidités que les grandes banques du pays doivent mettre de côté pour éponger les pertes en période d’incertitude financière.

Ce taux s’applique aux six grandes banques canadiennes, c’est-à-dire celles jugées d’importance systémique. Il est examiné deux fois par année, en juin et en décembre, mais peut être changé en tout temps au besoin.

Les exigences en matière de capital pour les grandes banques ont augmenté à deux reprises au cours des deux dernières années.

Le Bureau du surintendant des institutions financières avait relevé le taux de 50 points de base l’an passé et de la même ampleur l’année d’avant.

Le régulateur soutient que les vulnérabilités du marché de l’immobilier commercial demeurent grandes dans les segments des immeubles de bureaux et des projets de construction et d’aménagement, dans un contexte de baisse de la demande et de tensions sur les coûts.

Le régulateur fait aussi remarquer que le nombre d’entreprises en situation d’insolvabilité s’est accru en début d’année, mais a depuis ralenti, tandis que le nombre de particuliers insolvables a lui aussi augmenté tout en demeurant près de son niveau prépandémique.

« Les risques géopolitiques se sont intensifiés sur fond de tensions croissantes au Proche-Orient, ce qui pourrait se répercuter sur les marchés des produits de base et sur la croissance mondiale et toucher éventuellement le système financier canadien. »

Le Bureau souligne par ailleurs que les grandes banques continuent de publier d’« excellents résultats » et demeurent bien capitalisées malgré l’accroissement des provisions pour pertes sur prêts et le retour à des ratios des prêts douteux équivalant à ceux d’avant la pandémie.

« Les grandes banques doivent rester vigilantes et continuer de faire preuve de prudence dans la gestion de leurs fonds propres », a dit Peter Routledge mardi durant son discours.

Le régulateur s’attend à ce que ces institutions (Royale, TD, CIBC, Scotia, BMO et Banque Nationale) maintiennent un ratio total de fonds propres de catégorie 1 d’au moins 11,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque et souligne qu’elles affichent présentement des ratios CET1 supérieurs à 12 %.