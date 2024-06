La société montréalaise Investissements PSP, qui gère les 264 milliards d’actifs des régimes de retraite des employés fédéraux, a réalisé un rendement de 7,2 % pour son exercice terminé le 31 mars, soit 2,8 points de plus que l’année précédente.

Dans son rapport annuel publié lundi, la direction de PSP attribue ce rendement amélioré à de « solides performances du côté des placements dans des actions cotées [en Bourse], des placements en infrastructures et des titres de créance ».

Ces bons résultats sectoriels ont aussi permis d’atténuer l’impact des rendements moindres obtenus dans ses placements en titres à revenu fixes et en actifs de ressources naturelles, ainsi que le rendement encore très négatif subi dans son portefeuille de placements en immobilier.

Malgré ces écueils à court terme, la direction de PSP fait valoir qu’en tant que gestionnaire d’actifs de caisses de retraite avec « une approche d’investissement à long terme », elle continue de dépasser ses objectifs de rendement comparable.

Ainsi, en fin d’exercice 2024, PSP affiche un rendement net annualisé sur cinq ans à hauteur de 7,9 %, soit 2,6 points de plus que son indice de référence du portefeuille global à 5,3 %.

« Continuité de bonne performance »

Quant à son rendement net annualisé sur 10 ans, PSP l’annonce à hauteur de 8,3 %, soit 1,6 point de plus par rapport à son indice de référence du portefeuille global de 6,7 %.

« Ce qui me satisfait le plus dans ce bilan annuel, c’est la continuité de notre bonne performance à long terme avec des résultats très forts non seulement dans les actifs en marchés publics [Bourse], mais aussi avec nos placements en infrastructures et en titres de créance », indique Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction de PSP, lors d’un entretien avec La Presse.

Quand on considère ces rendements en fonction du risque associé à chacune de ces catégories d’actifs, ça témoigne de la profondeur de l’expertise développée chez PSP, et qui va continuer de bien nous servir au fil des ans. Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction de PSP

Parmi les principaux segments de ses actifs sous gestion, les deux plus gros portefeuilles – les titres à revenu fixe (56,2 milliards) et les actions cotées en Bourse (55,6 milliards) – ont produit des rendements respectifs de 2,9 % et de 17,5 % durant l’exercice clos le 31 mars.

Par ailleurs, les portefeuilles de PSP en placements privés (40,4 milliards), en placements en infrastructures (34,5 milliards) et en titres de créance (26,2 milliards) ont obtenu des rendements respectifs de 12,1 %, de 14,3 % et de 14,2 %.

Toutefois, ces rendements sectoriels ont été obscurcis par la contre-performance significative (-15,9 %) de son portefeuille de placements en immobilier, qui était comptabilisé à hauteur de 27,2 milliards en date du 31 mars.

« Dans l’ensemble de nos placements en immobilier, c’est le secteur des immeubles de bureaux qui a été particulièrement difficile à gérer en raison surtout de l’impact des changements des habitudes de travail. En contrepartie, nos placements en immobilier résidentiel multifamilial et en immobilier industriel ont été plus résilients et performants », résume Mme Orida.

Dans son rapport annuel publié lundi, la direction de PSP explique que « la réévaluation négative du portefeuille [de placements immobiliers] au cours des deux dernières années était principalement attribuable aux taux d’intérêt plus élevés et à des changements structurels » dans le secteur de l’immobilier.

En particulier, souligne PSP, « le secteur des [immeubles de] bureaux traditionnels, particulièrement en Amérique du Nord, continue d’être largement affecté par une détérioration des taux d’occupation et des [revenus de] loyers. Cette réalité reflète l’incertitude entourant le modèle de travail hybride et est amplifiée par la rareté du financement disponible ».