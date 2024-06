(Ottawa) Les dirigeants des cinq grandes banques canadiennes ont plaidé pour la transition énergétique jeudi tout en se faisant accuser de faire de l’écoblanchiment. Fait rarissime, ils étaient convoqués en même temps devant un comité de la Chambre des communes pour rendre des comptes sur leurs milliards d’investissements dans les énergies fossiles et leur impact sur les changements climatiques.

Les dirigeants de la BMO, la Banque Scotia, la CIBC, la RBC et la Banque TD ont répondu à un barrage de questions des élus par vidéoconférence.

D’entrée de jeu, le directeur général de BMO Groupe financier, Darryl White, a déclaré que la transition vers un monde à zéro émission nette n’est pas du « tout ou rien ». « Cela ne signifie pas se désengager du secteur énergétique », a-t-il dit.

Les cinq grandes banques ont dit travailler avec leurs clients du secteur énergétique afin de les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment par l’entremise de nouvelles technologies.

« Les cinq banques canadiennes sont toutes classées dans le premier tiers du palmarès mondial du financement des hydrocarbures », leur a rappelé la députée du Bloc québécois Monique Pauzé.

« Que voulez-vous dire aux milliers de Canadiens qui considèrent que vos actions et vos orientations servent à financer le chaos climatique, les déplacements de population, la déforestation, l’eau empoisonnée, les résidus toxiques, le cancer, la destruction des écosystèmes », a-t-elle demandé au PDG de la Banque Scotia, Scott Thomson.

« Mon message aux Canadiens est que nous pouvons être un leader dans la transition énergétique, a-t-il répondu. […] Nous devons abandonner la réduction des émissions à tout prix et adopter une stratégie globale qui englobe toutes les sources d’énergie. »

Cela inclut de décarboner « de manière agressive » la production de combustibles fossiles avec la capture et le stockage du carbone, développer l’énergie nucléaire et donner des incitatifs aux entreprises pour qu’elles accélèrent leur transition vers des énergies renouvelables.

« Finalement, ce que vous nous dites, M. Thomson, c’est le même discours que les pétrolières », a rétorqué l’élue de la circonscription de Repentigny.

Pas question, non plus, de cesser d’investir dans les sables bitumineux lourds en GES. « Il est important que nous fassions cela de manière ordonnée, sinon nous risquons de tout mettre en péril. Nous devons protéger les emplois tout au long du processus, il s’agit d’aider nos clients à faire la transition et à réduire leurs émissions », a affirmé le PDG de la RBC, David McKay.

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Le PDG de la RBC, David McKay

Il a répété que 80 % des clients des entreprises du secteur de l’énergie avec lesquelles la RBC fait affaire ont un plan pour réduire leurs émissions de GES.

Le rapport Banking on Climate Chaos dévoilé en mai révélait que les grandes banques canadiennes avaient accordé 142 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles en 2023. La Banque Royale du Canada (RBC) était en tête de liste avec 38,6 milliards de dollars, ce qui la place au 7e rang mondial. Elles ont également financé 49 % des 6 milliards versés aux 36 entreprises des sables bitumineux tandis que les autres banques du monde ont diminué leurs investissements.

Le député néo-démocrate Matthew Green les a accusées de « financer l’expansion des énergies fossiles qui vont générer de nouvelles émissions pour des décennies à venir » et de faire de l’écoblanchiment. Les scientifiques appellent plutôt à abandonner le secteur des énergies fossiles pour freiner le réchauffement climatique.

Le député conservateur Gérard Deltell a fait valoir que les entreprises de ce secteur peuvent toujours aller trouver du financement à l’étranger si elles n’en obtiennent pas ici. Le directeur général de BMO Groupe financier, Darryl White, a reconnu que c’était une possibilité.

L’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 au Canada requerra environ « 60 milliards d’investissements publics et privés annuels », a souligné à plusieurs reprises le président-directeur général de la Banque Royale du Canada, David McKay. « C’est le double de ce que nous dépensons présentement. »