CAE se spécialise dans la formation et la fabrication de simulateurs de vol.

CAE est encore rattrapée par les déboires de sa division militaire. Un recours judiciaire accuse le spécialiste des simulateurs de vol et de la formation d’avoir trompé les investisseurs en minimisant l’ampleur des déboires ayant miné ce secteur.

Résultat : « plusieurs milliers de personnes » ont acquis des actions de la multinationale québécoise à un prix « artificiellement gonflé », allègue la demande d’action collective déposée auprès de la Cour supérieure du Québec.

« Les défendeurs ont violé leur obligation d’agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente en pareilles circonstances », peut-on lire, dans la requête.

Ces allégations n’ont pas encore été prouvées devant le tribunal. La Cour supérieure devra décider si elle accepte d’entendre ou non le recours déposé au nom de l’actionnaire Nicole Audet et des autres investisseurs ayant acheté des titres de CAE entre le 10 août 2022 et le 21 mai dernier.

On réclame des dommages-intérêts qui n’ont pas encore été chiffrés.

Surprise de taille

L’entreprise établie dans l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent avait réservé une mauvaise surprise aux investisseurs, le 21 mai dernier, en annonçant que des problèmes persistants dans sa division militaire l’obligeaient à comptabiliser des charges qui frôlaient les 700 millions.

CAE imputait essentiellement ses malheurs à huit anciens contrats à prix fixe de sa division militaire. Ces ententes avaient été signées avant la pandémie de COVID-19 et leurs marges – qui n’étaient pas indexées – auraient été grugées par le contexte inflationniste.

La division de l’entreprise qui se spécialise dans la défense et la sécurité – qui devrait représenter environ 43 % de son chiffre d’affaires total – se spécialise notamment dans la formation et l’entraînement pour les forces aériennes (avions de chasse), navales et terrestres.

Dans le secteur civil, CAE construit des simulateurs de vol et effectue de la formation de pilote.

Selon la plaignante, rien ne laissait présager une importante de la détérioration financière de la division militaire lorsque les premiers pépins sont évoqués, le 10 août 2022, à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de la société.

Isolé

À l’époque, deux contrats militaires obligent CAE à comptabiliser des charges de 30 millions. En conférence téléphonique avec les analystes, son président et chef de la direction, Marc Parent, laisse entendre qu’il s’agit d’un évènement isolé, rappelle-t-on.

« Je suis persuadé qu’il n’y a pas d’autres surprises négatives comme celle-ci dans notre carnet de commandes », soulignait aux analystes M. Parent, d’après l’extrait de la transcription qui figure dans le recours.

Dans les mois suivants, la direction de CAE continue d’affirmer que la division militaire livre une performance à la hauteur des attentes, souligne la demande.

« Les défendeurs assurent que les enjeux qui plombent ces deux contrats sont anecdotiques et qu’il n’y aura pas d’autres “surprises” du même type », écrit-on.

Pourtant, en février dernier, la multinationale révèle l’impact « disproportionné » de huit anciens contrats dans ce secteur, ajoute la plaignante. À son avis, les investisseurs ont été trompés par les déclarations de CAE et de sa haute direction.

Le constructeur de simulateurs de vol et spécialiste de la formation est plutôt d’avis que le recours est « sans fondement », affirme sa porte-parole, Samantha Golinski, en ajoutant que ce dernier compte se défendre « vigoureusement ».

« Les documents et déclarations publiques de CAE sont véridiques et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse », affirme Mme Golinski.

Mercredi après-midi, à la Bourse de Toronto, l’action de CAE se négociait à 25,55 $, en hausse de 53 cents, ou 2,12 %. Depuis le début de l’année, le titre s’est replié d’environ 10 %.

Avec la collaboration de Louis-Samuel Perron, La Presse