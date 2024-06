Au total, 157 890 Ram 2500 seraient rappelés au Canada et aux États-Unis.

Chrysler rappelle plus de 200 000 VUS et camionnettes au Canada et aux États-Unis

(New York) Chrysler rappelle plus de 211 000 VUS et camionnettes aux États-Unis, en raison d’un dysfonctionnement logiciel qui pourrait désactiver les systèmes électroniques de contrôle de stabilité des véhicules.

Associated Press

Au Canada, 17 462 véhicules supplémentaires feront l’objet d’un rappel pour les mêmes raisons.

Le rappel couvre certains véhicules Dodge Durango, Ram 2500 et Ram 3500 de l’année 2022. Selon des documents publiés par l’Administration nationale de sécurité des autoroutes et du trafic des États-Unis (NHTSA), ces voitures pourraient rencontrer un dysfonctionnement de leur module de commande de freinage antiblocage, ce qui pourrait entraîner une défaillance du contrôle de stabilité, un élément clé de la sécurité, et augmenter ainsi le risque d’accident.

Pour remédier au problème, les concessionnaires mettront à jour gratuitement le logiciel du module de commande de freinage antiblocage. Les lettres informant les concessionnaires et les propriétaires des véhicules devraient être envoyées par la poste le 26 juillet, indique la NHTSA.

On ne sait pas si la mise à jour sera disponible pour tous les propriétaires affectés avant cette date. Stellantis, maison mère de Chrysler, conseille aux clients qui ont des questions ou des préoccupations de contacter leur concessionnaire ou le centre d’assistance aux rappels de Chrysler.

Dans un communiqué, un porte-parole de Stellantis a fait savoir qu’un « examen de routine des commentaires des clients » avait conduit à une enquête de l’entreprise, qui a découvert le problème du logiciel affectant certains véhicules. À ce jour, Chrysler n’a connaissance d’aucune blessure ou accident lié au produit, mais « exhorte les clients à suivre les instructions figurant sur leurs avis de rappel », a ajouté le porte-parole.

L’entreprise Chrysler, qui a son siège à Auburn Hills, dans le Michigan, s’attend à ce qu’un total de 211 581 véhicules – produits au cours de certaines périodes allant d’avril 2021 à décembre 2022 – aient ce défaut aux États-Unis. Cela comprend 157 890 Ram 2500, 53 167 Dodge Durango et 524 Ram 3500, selon le rapport de la NHTSA.

Certains « véhicules similaires » non inclus dans ce rappel ont été produits avant ou après les périodes de fabrication suspectes ou sont dotés d’un logiciel de module de commande de freinage antiblocage différent, précise le rapport. Les conducteurs peuvent confirmer si leur véhicule spécifique est inclus dans le rappel et trouver plus d’informations sur le site de la NHTSA ou sur la recherche de rappel de Chrysler.

Au-delà des États-Unis et du Canada, on estime que 2313 véhicules devront être rappelés au Mexique et 5023 autres en dehors de l’Amérique du Nord, a déclaré le porte-parole de Stellantis.