(Montréal) Des résidants des régions de l’Outaouais et des Laurentides craignent qu’un projet minier près de la municipalité de Duhamel cause des torts à l’environnement. L’opposition a même pris de l’ampleur après qu’on eut appris l’implication possible du Pentagone américain.

Joe Bongiorno La Presse Canadienne

Le mois dernier, la société canadienne Lomiko Metals a annoncé avoir reçu une subvention de 8,35 millions US (14,26 millions CAN) du ministère de la Défense des États-Unis et un financement de 4,9 millions CAN de Ressources naturelles Canada pour soutenir des études supplémentaires sur le projet de graphite naturel en paillettes.

Ce minéral pourrait être utilisé dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques.

Selon le Pentagone, l’exploitation d’une mine de graphite pourrait renforcer la chaîne d’approvisionnement énergétique nord-américaine. Le produit pourrait donc être utilisé « à des fins militaires. »

Des résidants comme Louis St-Hilaire se sentent donc trahis par le gouvernement canadien. Ils craignent que le graphite extrait de leur secteur soit transformé en équipement militaire par les Américains.

Jean-François Boulanger, professeur en métallurgie extractive des éléments critiques et stratégiques de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dit que le type de graphite purifié dont parle Lomiko sert à la fabrication de batteries, mais la version non purifiée de ce minéral peut être utilisée dans la fabrication de l’acier.

Le graphite est un minéral essentiel dans la fabrication d’équipements militaires lourds, comme les avions et les véhicules blindés de combat.

Teresa Kramarz du Environmental Governance Lab de Toronto, dit ne pas être surprise par l’implication du Pentagone. Les gouvernements nord-américains et européens investissent massivement dans l’exploration des minéraux critiques comme le graphite afin d’être moins dépendants des exportations chinoises.