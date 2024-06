Eric Boyko, cofondateur et grand patron de Stingray

Le distributeur montréalais de contenus musicaux Stingray a enregistré mercredi sa meilleure séance boursière de l’année et l’une de ses plus intéressantes depuis son entrée à la Bourse, il y a neuf ans.

L’action s’est appréciée de 12 % durant la journée pour clôturer à 7,80 $ à la Bourse de Toronto. Les investisseurs ont fait avancer le titre dans la foulée de la présentation de la performance financière de fin d’exercice la veille au soir.

Le titre affiche maintenant une progression de près de 30 % jusqu’ici cette année et de plus de 85 % depuis le creux de 4 $ atteint à l’automne.

À son cours actuel, l’action reste toutefois encore loin de son sommet historique de 11 $ d’il y a six ans, atteint juste avant l’annonce de l’achat d’une centaine de stations de radio à travers le pays.

Stingray, dont la publicité audio dans les commerces de détail prend de plus en plus d’importance, continue de faire l’unanimité sur Bay Street. Les six analystes s’intéressant officiellement aux activités quotidiennes de l'entreprise recommandent encore tous l’achat de l’action, selon les informations colligées par la firme de données financières Refinitiv.

Revenus en hausse

La direction de Stingray a dévoilé des revenus en hausse de 6 % sur un an, à 83,7 millions, pour les trois premiers mois de 2024, alors que le marché espérait 84,7 millions.

Le bénéfice brut ajusté des mois de janvier, février et mars montre une augmentation de 11 %, à 29,4 millions, par rapport à la même période l’an passé, ce qui est supérieur aux 28,5 millions attendus par les experts. Le bénéfice par action ajusté de 22 cents pour le trimestre a de son côté surpassé les 19 cents attendus par les analystes.

Une perte nette de 46 millions est déclarée pour le trimestre en raison d’une dépréciation non récurrente et hors trésorerie de 56 millions du goodwill se rapportant au secteur radio.

La direction explique que cette dépréciation est simplement liée à une réévaluation des « actifs aux livres basée sur une méthode de trésorerie future que toutes les radios ont dû faire ces dernières années ».

La direction précise avoir eu à effectuer cette réévaluation parce qu’à la sortie de la pandémie, les revenus des activités du secteur de la radio n’ont pas retrouvé leur niveau de 2018 (au moment de leur achat) – du moins, pas encore. Les revenus du secteur de la radio chez Stingray ont néanmoins avancé de 5 % durant le trimestre.

Le cofondateur et grand patron Eric Boyko souligne que l’entreprise a abaissé son niveau d’endettement dans un contexte de taux d’intérêt élevés au cours de l’exercice 2024. « Nous prévoyons réduire davantage notre ratio de levier financier durant l’exercice 2025, ce qui nous donnera la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans la croissance interne et dans la croissance par acquisitions », dit-il.

L’exercice financier 2025 de Stingray a débuté le 1er avril.