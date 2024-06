Les consommateurs qui ont l’impression que le prix des aliments ne cesse d’augmenter pourraient être épargnés cet été quand viendra le temps de manger… une crème glacée. Chocolats Favoris a décidé de geler les prix sur ses cornets enrobés d’une sauce chocolatée, et ce, malgré une flambée des prix du cacao.

Les amateurs de crème glacée paieront donc leur cornet – peu importe le format – le même prix que l’été dernier, une première pour l’entreprise qui ajuste normalement ses prix chaque printemps en vue de la saison estivale.

« Normalement, quand on arrive au mois d’avril-mai, on procède à un ajustement de prix pour tenir compte de la hausse du salaire minimum, de la hausse du prix du lait, de la hausse du prix du chocolat », a expliqué le président de Chocolats Favoris, Dominique Brown, au cours d’un entretien téléphonique.

Cet été, toutefois, l’aiguille des prix de ce que M. Brown décrit comme étant ses meilleurs vendeurs ne bougera pas. Les amateurs de crème glacée trempée dans le chocolat qui s’offriront un cornet pendant leurs vacances débourseront entre 5,69 $ et 8,89 $, selon le format choisi en fonction de leur appétit. Le cornet « bébé », lui, sera vendu à 1,99 $ pour les enfants âgés de 12 ans et moins, au lieu de 4,79 $.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Le grand patron assure par ailleurs que les formats auront la même taille que l’année dernière. Pas de « réduflation » ici. « Le nombre de tours pour servir une crème glacée n’a pas changé », assure-t-il, un sourire dans la voix. C’est que, chaque été, nombreux sont les clients qui lui font la remarque sur la grosseur des cornets qui irait en diminuant, raconte-t-il. Dans les faits, rien n’a changé.

On fait le pari, avec ces initiatives, qu’on va permettre à plus de monde de venir en magasin. On va faire moins d’argent sur le cornet, mais on espère qu’on va en vendre plus et qu’on va conserver notre clientèle qui a des choix économiques à faire en ce moment. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris

Il reconnaît que cette décision a notamment été influencée par le changement de comportement des clients, plus que jamais sensibles aux promotions. « Après la pandémie, le nombre de visites en magasin a énormément fluctué, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Avec la hausse des taux d’intérêt, il y a eu un impact aussi. »

M. Brown remarque que les consommateurs continuent de manger de la crème glacée ou du chocolat, mais qu’ils choisissent des options moins chères.

Le prix du cacao

Or, « après des années de stabilité à environ 2500 $ US la tonne métrique, le prix a grimpé à 4200 $ US à la fin de 2023, puis à 11 000 $ US la tonne à la mi-avril. Et les fluctuations se poursuivent », selon l’entreprise.

Dans pareil contexte, comment la chocolaterie québécoise peut-elle être rentable si elle gèle le prix de ses cornets ? « On fait nos achats de cacao longtemps à l’avance, explique Dominique Brown. Des mois et des mois à l’avance, on va s’engager pour faire l’achat d’une certaine quantité. On a différents mécanismes comme ça qui vont nous permettre de nous protéger à court terme des impacts [de la fluctuation du prix] du cacao. »

On fait comme du pré-booking. On joue avec le marché. Parfois, on est contents parce qu’on a fait de bons paris. D’autres fois, le prix descend. Mais au cours des derniers mois, il n’a fait que monter, donc ç’a été payant pour nous de faire ces choix-là. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris

Expansion canadienne

Par ailleurs, Chocolats Favoris continue d’ouvrir des succursales et vise la centaine de chocolateries d’ici 2030. « On redémarre le plan d’expansion prévu avant la pandémie. »

Présente au Québec, où l’entreprise compte 52 magasins, en Ontario et en Colombie-Britannique, la chocolaterie comptera bientôt deux nouvelles adresses à Vancouver.

« Ç’a toujours été le plan de sortir du Québec, d’amener cette marque-là plus loin. Je tiens à le préciser, insiste-t-il toutefois, on continue de s’appeler Chocolats Favoris. »