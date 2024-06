Cette semaine, la jeune entrepreneure Yasmine Ksibi, fondatrice de Ring of Light, qui accompagne les entreprises pour améliorer la qualité de vie au travail, répond à nos questions sur le leadership.

Vous avez assisté au Forum Agir Ensemble le 8 mai dernier et vous en êtes ressortie déçue. Pour quelles raisons ?

J’étais très enthousiaste à l’idée de participer à ce forum, organisé par Énergir, espérant que cet évènement favoriserait la promotion de la santé psychologique au travail, une cause que je soutiens activement depuis plusieurs années. Je voyais ce forum comme une occasion d’agir concrètement. Cependant, il y a eu un manque de solutions pratiques. Le forum s’est concentré sur l’exposition des problèmes sans proposer de solutions concrètes. Il y a aussi eu un manque de directives stratégiques, il n’y avait aucune feuille de route, ce qui a laissé passer une occasion essentielle d’engagement et d’action. J’aurais souhaité voir une représentation variée de la communauté, des militants et des décideurs. Loin d’être un forum dynamique pour l’échange d’idées, l’évènement s’est apparenté à une série de conférences sans véritable interaction ni possibilité de suivi.

Selon vos observations, est-ce que les entreprises et les organisations sont toutes conscientes qu’il y a des problèmes de santé mentale au travail ?

Nos études, ainsi que celles menées par d’autres institutions, indiquent que de nombreuses entreprises et organisations ne perçoivent pas totalement les défis liés à la santé mentale au travail, souvent en raison d’un déficit d’expertise ou de priorité accordée à ces enjeux. Cela a été particulièrement évident lors du Forum Agir Ensemble, où la participation de ces entreprises était modeste. Bien que certaines soient proactives et investissent dans des programmes de bien-être, souvent par des applications mobiles dont l’efficacité est discutable, la majorité ne mesure pas encore l’importance cruciale de la santé mentale. Peu ont mis en place des stratégies concrètes et efficaces pour soutenir leurs employés.

Il semble pourtant y avoir eu une prise de conscience pendant la pandémie… Où en sont les organisations et les entreprises ?

La pandémie a indéniablement sensibilisé les entreprises à l’importance de la santé mentale au travail, bien que la réaction ait souvent été une réponse à la crise plutôt qu’une stratégie de prévention proactive. Certaines entreprises ont mis en place des programmes de soutien et des initiatives pour améliorer le bien-être de leurs employés, mais la plupart s’en remettent encore à des solutions faciles comme les applications mobiles. Néanmoins, un grand nombre d’entre elles n’ont pas encore transformé cette prise de conscience en mesures concrètes et soutenues. Il est crucial de continuer à plaider pour des changements durables dans les politiques internes, en mettant l’accent sur le bien-être des employés comme une priorité constante. Ces initiatives doivent être considérées comme des investissements essentiels, faisant partie intégrante de la culture d’entreprise, et traitées comme un enrichissement indispensable pour les employés, plutôt que comme une simple commodité.

C’est donc le temps de trouver des solutions et de passer à l’action. Mais comment ?

Il existe plusieurs solutions efficaces qui permettent de réduire les risques psychosociaux, de créer un équilibre entre le travail et le bien-être et qui améliorent la qualité de vie au travail. Par exemple, former les dirigeants et les gestionnaires pour leur apprendre à mieux gérer le bien-être de leurs équipes et à être réceptifs à leurs besoins ; offrir des ateliers qui lient le développement personnel à l’impact sur le professionnel ; encourager les pauses actives ; promouvoir des périodes sans écrans pour permettre aux employés de se déconnecter et de se régénérer. Ces mesures sont adaptables à tout type d’organisation. Elles ont prouvé leur efficacité en créant une culture de travail saine, augmentant ainsi la productivité et le bien-être général.

Avez-vous testé des solutions avec des entreprises ? Lesquelles fonctionnent ?

Les ateliers de sensibilisation centrés sur des sujets clés, ainsi que des journées et demi-journées de bien-être organisées mensuellement ou bimensuellement, intégrant activités physiques, jeux et collations pour encourager le retour au bureau et cultiver une culture d’entreprise positive. En parallèle, nous développons des programmes en partenariat avec des établissements scolaires et prochainement avec des entités gouvernementales, notamment des ateliers réguliers sur la gestion du stress, l’anxiété, la gestion du temps, l’intelligence émotionnelle, la communication positive, l’alimentation équilibrée, les bienfaits de l’exercice physique et les techniques de relaxation. Il y a aussi l’aménagement d’espaces pour de courtes pauses qui permet aux employés de recharger leurs batteries ainsi que des cours pour préparer les étudiants aux défis professionnels en collaboration avec des employeurs.

Vous avez rencontré le ministre du Travail. Dans quelle mesure pourra-t-il vous aider ?

Le soutien et l’appui du ministre Jean Boulet sont cruciaux pour faire avancer notre mission. Après une première réunion prometteuse, une deuxième devra se concrétiser prochainement pour collaborer afin de promouvoir ces changements essentiels. La suite de la participation et de l’engagement du gouvernement reste à voir.