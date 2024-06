(Ottawa) Les entreprises manufacturières du Québec qui dépendent du transport ferroviaire pour exporter leurs marchandises redoutent les conséquences financières d’une grève qui pourrait forcer à l’arrêt le CN et le CPKC.

Près des deux tiers (62 %) d’entre elles affirment qu’une grève qui paralyserait le transport ferroviaire au pays entraînerait des conséquences « graves et significatives » sur leurs activités, révèle un récent sondage mené par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) auprès de 92 entreprises.

En tout, on évalue à 106 millions de dollars par jour les biens qui ne circuleraient pas sur les rails canadiens si l’on n’arrive pas à conclure une entente. Plus précisément, on estime que chaque jour de grève occasionnerait un impact financier de 305 000 $ par entreprise. Cette somme représente la baisse anticipée des revenus et l’augmentation des dépenses pour trouver une solution de rechange au transport ferroviaire.

« Le niveau de préoccupation est très, très élevé pour ceux qui dépendent du transport ferroviaire actuellement. Les deux compagnies pourraient être touchées en même temps en plus. Et il n’y a pas beaucoup d’options de rechange », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Selon ce sondage, 38 % des entreprises prévoient réduire les quarts de travail ou même procéder au licenciement d’employés si une grève devait paralyser le transport ferroviaire pendant une période prolongée.

Le spectre d’une grève plane au-dessus du transport ferroviaire au pays depuis quelques semaines. Le mois dernier, les quelque 9300 travailleurs des deux plus grandes sociétés ferroviaires au pays, le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC), ont voté à 98 % en faveur de la grève.

Pour l’heure, aucun arrêt de travail ne peut survenir tant que le Conseil canadien des relations industrielles n’aura pas statué sur la définition de « services essentiels » dans ce dossier. « En ce moment, nous sommes un peu en mode attente », a indiqué lundi Christopher Monette, directeur des affaires publiques des Teamsters Canada.

Il a précisé que trois jours de négociations auront lieu à Toronto entre le syndicat et le CN. Aucune date n’a encore été arrêtée pour la reprise des pourparlers avec le CPKC. « Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucune communication », a-t-il dit.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives pour les chefs de train, les ingénieurs et les ouvriers de gare de triage piétinent depuis plusieurs mois. La principale pierre d’achoppement des négociations concerne les horaires de travail. Le syndicat affirme que les deux sociétés ferroviaires cherchent à éliminer les principales dispositions de repos des contrats de travail – une mesure qui pourrait accroître la fatigue des équipages et mettre en danger la sécurité publique, selon le syndicat.