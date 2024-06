Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le projet

Défier l’intimidation

L’école n’a pas le monopole de l’intimidation. C’est pourquoi la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais lance une plateforme de formation en ligne pour les entreprises, qu’elle a appelée Défier l’intimidation. Le but est de permettre de reconnaître les différentes formes d’intimidation et de s’assurer que les milieux de travail en sont exempts. Est-ce une situation véritablement nocive ? Ou un simple manque de savoir-vivre ? Tout est expliqué dans une série de six vidéos. Les gestionnaires comme les employés pourront découvrir les comportements à surveiller, les façons d’intervenir et des manières de modifier leurs propres comportements afin de susciter une prise de conscience et d’inspirer les gens. Selon les résultats d’une étude citée par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, près de 484 000 travailleurs québécois auraient subi une forme de harcèlement en milieu de travail au cours des 12 mois précédents.

Source : Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Consultez le site de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Le chiffre

64 %

Les chefs de la direction canadiens croient que de maîtriser l’IA générative avancée leur donne un avantage concurrentiel. Ils sont 64 % à être de cet avis, selon un sondage de l’Institut de recherche en valeur commerciale d’IBM réalisé dans 30 pays auprès de 3000 chefs de la direction. Ailleurs dans le monde, c’est plutôt 59 % qui ont l’impression d’avoir cet avantage grâce à l’IA générative. Cependant, ce n’est pas facile de recruter des talents qualifiés dans le domaine des technologies, soutiennent 58 % des chefs de la direction canadiens interrogés, et 52 % remarquent qu’ils recrutent pour des postes qui n’existaient pas l’année dernière à cause de l’IA générative. Par ailleurs, 62 % des chefs de la direction canadiens constatent que l’automatisation amène des gains de productivité si grands qu’ils sont prêts à accepter un risque.

L’étude

Intraprenez !

Connaissez-vous l’intrapreneuriat ? Selon le dernier sondage Intraprenez ! mené par Malette pour le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, seuls 30 % des jeunes travailleurs de 18 à 40 ans le connaissent. Plus de 500 individus et 10 entreprises ont participé à cette consultation. Une majorité de 54 % avoue ne pas savoir ce que c’est, tandis que 16 % ne sont pas certains de connaître le concept : un salarié qui propose et développe un projet pour son organisation. Ce sont 11 % des travailleurs sondés qui disent avoir une intention élevée de proposer un projet. Pourtant, ceux qui ont réalisé des projets affirment avoir eu des retombées positives comme l’épanouissement personnel (51 %), le développement de compétences entrepreneuriales (51 %) et la participation à la croissance de l’entreprise entraînant une hausse des revenus et de la productivité (48 %).

Source : Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

L’évènement

Mener dans un monde en accélération

Tel est le thème de la 30e édition de la Conférence de Montréal, qui aura lieu à l’hôtel Bonaventure, au centre-ville de Montréal, du 10 au 12 juin. Le Forum économique international des Amériques, qui organise l’évènement, a invité des conférenciers bien connus ici comme Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi d’ailleurs, comme le gouverneur de l’Illinois, J. B. Pritzker, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, Joachim Nagel, président de la Banque fédérale d’Allemagne, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, ou Lambert Hogenhout, responsable des données, de l’analyse et des technologies émergentes au Secrétariat des Nations Unies. Plusieurs enjeux seront abordés, dont la prise de décision à l’ère numérique, semer un avenir durable, surmonter les perturbations du marché et naviguer dans la grande inflation. Le prix des billets varie de 350 $ à 5000 $.

Consultez le site de la Conférence de Montréal

Source : Forum économique international des Amériques

Le geste

Message d’absence du bureau pour sensibiliser à la migraine

Les Canadiens sont invités cette semaine à activer leur message d’absence du bureau pendant quatre heures, soit la durée minimale moyenne d’une migraine, par solidarité envers les personnes qui vivent avec ce problème. La campagne nationale Absence du bureau pour la sensibilisation à la migraine est organisée par Migraine Canada et Migraine Québec, en collaboration avec la société pharmaceutique Pfizer, dans le cadre du mois de sensibilisation à la migraine. Plus de 5 millions de Canadiens vivent avec la migraine. Sa prévalence atteint un sommet vers 30 ou 40 ans, âge auquel la plupart des personnes travaillent, mais n’ont pas de médecins de famille pour les aider. « Si on peut sensibiliser un travailleur de la santé au fait que la migraine existe, qu’on a des critères diagnostiques clairs, qu’on a aujourd’hui de bons médicaments qui sont ciblés sur la maladie, et qu’on aide beaucoup de personnes qui sont relativement jeunes à être beaucoup plus fonctionnelles dans les années où elles devraient l’être, alors ce sera bien », affirme la présidente de Migraine Québec, la Dre Heather Pim, professeure adjointe de neurologie à l’Université de Montréal et directrice de la clinique des céphalées du CHUM.

Source : La Presse Canadienne