Beneva, la société d’assurance née de la fusion entre égales de SSQ Assurance et de La Capitale, va célébrer dans un mois sa quatrième année d’existence. La nouvelle entreprise vient de terminer l’intégration des deux groupes, et elle est entrée dans une phase de stabilisation avant d’entreprendre une prochaine étape d’expansion au Québec et dans le reste du Canada, anticipe son PDG Jean-François Chalifoux.

Jean-François Chalifoux était PDG de SSQ Assurance depuis 2015 lorsqu’il a entrepris des discussions avec son homologue de La Capitale, Jean St-Gelais, en vue d’un regroupement des deux mutuelles d’assurance nées à Québec dans les années 1940.

La Capitale a été créée sous l’impulsion de fonctionnaires provinciaux qui souhaitaient se doter d’un fonds de secours pour payer leurs funérailles, alors que la SSQ est issue de la volonté de certains médecins et du milieu syndical d’assurer aux travailleurs des soins de santé adéquats.

« Les deux entités avaient soif de justice sociale et elles sont nées autour du bien commun avec la volonté de créer une empreinte sur la collectivité. Ça n’a jamais changé », souligne Jean-François Chalifoux.

La fusion de la SSQ et de La Capitale était la meilleure façon de donner aux deux entités les moyens de réaliser leurs ambitions, d’autant plus que les deux groupes étaient complémentaires.

« À la SSQ, on était des spécialistes de l’assurance collective et de l’assurance individuelle et de l’épargne, alors que La Capitale était spécialisée en assurance de dommages. En combinant nos forces, on a doublé la taille de notre activité d’assurance individuelle et d’épargne », précise le PDG de Beneva.

Annoncée en janvier 2020, six semaines avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la fusion a été complétée en juillet 2020 lorsque les 2500 employés de La Capitale et les 2200 de la SSQ ont été réunis dans une nouvelle entité qui a été nommée officiellement Beneva en décembre 2020.

C’est un pari risqué de prendre une nouvelle marque, mais on cherchait une façon de bien intégrer les deux entreprises sans en privilégier une. Beneva, qui veut dire « bien aller » en latin, traduisait bien ce qu’on est, et le nom a une bonne résonance dans le marché canadien où on réalise 20 % de nos revenus. Jean-François Chalifoux, PDG de Beneva

Dès la création de la nouvelle entreprise, on a respecté la parité entre les groupes fondateurs en nommant quatre hauts dirigeants de chaque entité et deux autres de l’extérieur. Le conseil d’administration compte huit membres de chacun des deux groupes.

Opération complétée et réussie

Quatre ans après la fusion, Jean-François Chalifoux estime que les objectifs qui avaient été fixés au départ ont été atteints et même dépassés.

« En 2020, on cumulait des revenus de 5 milliards. En 2024, on est rendu à 8 milliards de revenus. On est devenu le numéro 1 au Québec dans le secteur, où on a supplanté Desjardins, l’Industrielle Alliance et même Intact, alors qu’on offre une plus grande variété de produits d’assurance.

« Avec nos 2,7 millions de membres, on est devenu la plus grande mutuelle d’assurance au Canada. Notre valeur aux livres combinée en 2020 était de 2 milliards, elle est rendue aujourd’hui à 3,5 milliards. Quand on dit qu’il faut que 1 + 1= 3, nous, on l’a fait », observe avec contentement le PDG.

Au chapitre des effectifs, le groupe est passé de 4700 employés à 5500 aujourd’hui et continue toujours d’embaucher de nouvelles ressources.

« On a une grande force d’attraction. Au cours des trois dernières années et demie, on a reçu plus de 60 000 CV. Il y a toujours de nouveaux besoins », observe Jean-François Chalifoux.

Si l’intégration est maintenant bien réalisée, Beneva est en phase de stabilisation où elle digère l’intégration de nouveaux systèmes informatiques et des nouveaux portails tout en mettant à jour ses différents écosystèmes technologiques.

« On veut aussi rehausser l’expérience client en cherchant les façons de mieux accompagner nos membres, en faisant notamment de l’optimisation de données pour mieux répondre à leurs besoins grâce à l’intelligence artificielle », expose-t-il.

Autre signe que l’intégration des deux groupes a été une réussite, Beneva a été désignée grande entreprise de l’année au Gala des Mercuriades qui a eu lieu le 6 mai dernier.

« Ç’a été un peu le point culminant des quatre dernières années qui est venu confirmer qu’on a bien réussi notre fusion. C’est important parce que 70 % des fusions n’arrivent pas à créer la valeur qui était attendue au départ. Nous, on a fait un regroupement d’égal à égal et on a réussi à maintenir la présence d’un siège social important au Québec.

« Il reste du travail à faire. Après la stabilisation, on va entreprendre une nouvelle phase d’expansion dans le reste du Canada, mais au Québec aussi. On pourrait accueillir de nouveaux investisseurs qui partagent nos valeurs de mutuelle pour financer cette prochaine étape. Le Fonds de solidarité est déjà un de nos partenaires financiers », observe le PDG.

Le nom de Beneva est maintenant reconnu par trois Québécois sur quatre, grâce notamment à une campagne publicitaire sympathique où on présente les employés de l’assureur comme étant du bien bon monde. Il semble que cela fasse du bien aux gens de voir des personnes qui se définissent comme bonnes.