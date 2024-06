Taux directeur Le moment de vérité est arrivé pour la Banque du Canada

Pour les marchés financiers, la cause est entendue, la probabilité d’une première baisse du taux directeur de la Banque du Canada ce mercredi est de plus de 80 %. Par ailleurs, les économistes qui suivent de près la politique monétaire sont de plus en plus nombreux à pencher vers une première baisse du taux directeur de 5 % à 4,75 % ce mercredi, plutôt qu’à la prochaine décision prévue le 24 juillet.