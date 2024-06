Dans ses plus récentes données sur les ventes au détail, Statistique Canada rapporte une baisse de 2 % des ventes des commerçants de véhicules usagés en mars par rapport au mois précédent.

Après la surchauffe, retour à des « prix plus normaux »

Après deux ans de surchauffe de la demande et des prix, le marché des véhicules d’occasion subit un ralentissement significatif qui augure de meilleures conditions pour les prochains acheteurs.

Les indices probants ?

Par ailleurs, selon la firme AutoTrader, spécialisée dans le marché des véhicules de particuliers, le prix de vente moyen des véhicules d’occasion au Québec durant les trois premiers mois de 2024 était en baisse de 4,5 % par rapport au prix moyen observé durant le trimestre comparable il y a un an.

Il s’agit d’un premier repli baissier de ce prix moyen après plusieurs trimestres consécutifs de hausse d’une ampleur historique.

En fait, le marché des véhicules usagés vient de basculer en déflation après deux ans d’inflation record : jusqu’à 42 % en augmentation annualisée durant la première moitié de l’année 2022.

Cet épisode de très forte inflation du prix moyen des véhicules d’occasion avait été attribué à la conjoncture socio-économique tendue de fin de pandémie.

Pour l’essentiel : le vif rebond de la demande d’achat de véhicules après la pause forcée de pandémie se butait alors aux difficultés d’approvisionnement des manufacturiers et aux longs délais de livraison dans le marché de véhicules neufs.

Mais en ce début d’été 2024, la conjoncture du marché des véhicules est tout autre.

« La bonne nouvelle pour les consommateurs, c’est que les niveaux de stock des véhicules ont tendance à augmenter, ce qui entraîne un ralentissement au prix de vente moyen. Il y a de plus en plus de bonnes affaires à faire dans le marché », indique AutoTrader dans son plus récent rapport de marché trimestriel.

La firme rapporte que sur sa propre plateforme de commerce en ligne, au moins le tiers des annonces de véhicules en vente ont connu une baisse de prix affiché durant chacun des trois premiers mois de l’année 2024.

« C’est le pourcentage de baisses de prix le plus élevé que nous ayons observé sur notre plateforme depuis le début de la pandémie en 2020 », note AutoTrader.

Repli de 15 % du prix

Pendant ce temps, à l’Association des marchands de véhicules d’occasion du Québec (AMVOQ), le directeur général, Steeve De Marchi, fait notamment état d’un repli du « prix moyen affiché » de l’ordre de 15 % en début d’année 2024 par rapport à l’an dernier.

« Ce qu’on observe aussi cette année, c’est que le début de la “haute saison” des ventes des véhicules d’occasion qui survenait habituellement en mars a été décalé de quelques semaines jusqu’en mai. »

Le directeur général de l’AMVOQ attribue ce décalage à deux facteurs principaux.

D’une part, la récente remontée des stocks chez les commerçants de véhicules neufs à des niveaux considérés comme élevés provoque le retour des rabais promotionnels et des coûts de financement « subventionné » par les constructeurs.

D’autre part, un nombre croissant d’acheteurs potentiels de véhicules d’occasion retardent leur achat dans l’attente d’une prochaine baisse de taux d’intérêt sur les prêts personnels.

« Les prochains mois vont être particulièrement intéressants dans le marché des véhicules d’occasion, anticipe Steeve De Marchi.

« Est-ce que la baisse de taux attendue de la Banque du Canada sera assez rapide et suffisante pour ramener bientôt les taux des prêts à la consommation – le principal financement accessible pour des véhicules d’occasion – aux environs de 5 à 6 %, par rapport aux taux de 8 à 9 % encore demandés ces temps-ci ? », mentionne le directeur général de l’AMVOQ.

Entre-temps, est-ce que les fabricants et les commerçants de véhicules neufs, afin d’abaisser leurs inventaires d’invendus, vont accentuer leurs rabais sur les prix et les coûts de financement ? Steeve De Marchi, directeur général de l’AMVOQ

Pourquoi cette attention aux coûts de financement ?

« La plupart des acheteurs potentiels de véhicules magasinent surtout les paiements mensuels les plus bas », signale Éric Fréchette, qui dirige le commerce Automobiles Fréchette, établi de longue date à Laval.

« Par conséquent, quand les commerçants de véhicules neufs offrent des rabais de prix ou de taux d’intérêt, au point d’abaisser leurs mensualités à un montant proche de celles pour l’achat d’un véhicule usagé à prix moindre et financé à un taux d’intérêt élevé, ça peut inciter des acheteurs potentiels à aller vers le neuf plutôt que dans l’usagé », explique Éric Fréchette.

Entre-temps, ce détaillant d’expérience qui siège aussi au conseil d’administration de l’AMVOQ ne s’inquiète pas outre mesure du repli des prix dans le marché des véhicules d’occasion.

« En fait, le marché s’est replacé vers des prix plus normaux, après une période de surenchère. Pour ma part, j’ai encore un bon mois de mai pour le nombre de véhicules vendus. Mais il s’agit surtout de véhicules de moins de 20 000 $ achetés en deuxième chance de crédit par des moins de 30 ans qui ont besoin d’un véhicule pour leur travail et leur style de vie, relate Éric Fréchette.

« Quant aux acheteurs qui veulent changer de véhicule par choix plutôt que par nécessité, et souvent pour un modèle de plus grande valeur, ils se font plus discrets avec l’impact des taux d’intérêt élevés sur leur budget personnel. »