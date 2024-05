Le chantier d’usine de cathodes de Ford et de ses partenaires à Bécancour est reparti après une pause d’environ un mois. Des ouvriers sont à l’œuvre pour finir d’ériger le plancher, les structures et les murs de trois bâtiments d’ici novembre, a appris La Presse.

Les promoteurs de ce projet de 1,2 milliard – financé à hauteur de 640 millions par Québec et Ottawa – avaient suscité l’étonnement en interrompant le chantier, après l’érection de plusieurs étages, alors que Ford et les sud-coréennes EcoPro BM et SK On sont confrontées à des enjeux financiers.

Selon nos informations, une filiale de Groupe Canam, spécialiste de la conception et de la fabrication de composants métalliques pour l’industrie de la construction, a remplacé AtkinsRéalis (ex-SNC-Lavalin) comme maître d’œuvre du chantier.

Dans un article de La Presse le 30 avril dernier, le gouvernement Legault avait expliqué que les promoteurs imputaient leur décision à une analyse de « la meilleure option technologique » à déployer à Bécancour, sans offrir plus de détails.

Lisez « Le chantier de l’usine de Ford mis sur pause »

Dans une déclaration commune transmise par le cabinet de relations publiques National, ils avaient souligné leur volonté de poursuivre la construction de l’usine.

« Les trois partenaires de la coentreprise sont activement engagés dans des discussions visant à optimiser les opérations », indiquait-on.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de savoir si Ford, EcoPro BM et SK On avaient surmonté cet enjeu. Chose certaine, on a décidé de poursuivre les travaux de construction. La structure du complexe n’est pas encore achevée. Des poutres doivent encore être installées et les murs doivent être érigés, notamment.