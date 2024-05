Colas Canada, qui compte parmi les plus importantes entreprises d’infrastructures routières au Canada, développe un nouvel enrobé bitumineux zéro carbone dont elle souhaite pouvoir tester l’efficacité sur des projets canadiens d’ici un an. Son PDG, François Vachon, espère que les gouvernements seront réceptifs à ce nouveau procédé et qu’on dérogera à la norme du plus bas soumissionnaire qui remporte le contrat.

François Vachon ne s’en cache pas, Colas Canada a entrepris il y a six mois de faire du lobbyisme auprès des autorités gouvernementales canadiennes pour les convaincre de participer à la décarbonation de l’industrie.

« On a développé des techniques comme celle de recycler l’asphalte qu’on remplace pour le remettre dans nos mélanges, ce qui nous permet de réduire jusqu’à 40 % nos émissions de carbone, on fait beaucoup de recyclage.

« On développe dans nos laboratoires de Toronto et de France un nouvel enrobé de bitume qui sera zéro carbone. On y arrive en intégrant des liants et des additifs qui proviennent de l’industrie forestière et qui sont carboneutres », souligne le PDG de Colas Canada.

Si l’industrie est prête à participer à la décarbonation, il faudra que les gouvernements intègrent une variante verte dans leurs appels d’offres parce que les nouveaux procédés vont représenter des surcoûts.

Le principe du plus bas soumissionnaire est généralement appliqué dans toutes les provinces canadiennes, ce qui ne favorise pas l’innovation, déplore le PDG.

Colas Canada est une division de l’entreprise française Colas, qui est elle-même une division du groupe de construction Bouygues. L’entreprise s’est implantée au Québec au début des années 1960 en faisant l’acquisition de deux entreprises régionales d’asphaltage et d’infrastructures routières.

Il y a 50 ans, en 1974, l’entreprise a pris le nom de Sintra (Société d’investissements et travaux) et a accéléré son expansion avec, notamment, les travaux de la Baie-James.

« Mon père a travaillé durant 35 ans chez Sintra, il était responsable de la région du Bas-du-Fleuve. Quand j’ai terminé mon cours d’ingénieur, il y a 28 ans, j’ai préféré aller travailler pour Colas en Colombie-Britannique », raconte avec le sourire le PDG.

Colas s’est implantée dans l’Ouest canadien dans les années 1980 au moment du boom pétrolier. Puis, en 2018, l’entreprise a frappé un grand coup en faisant l’acquisition du Groupe Miller et de McAsphalt, en Ontario.

« On n’était pas présent en Ontario et cette acquisition de 1 milliard nous a permis de doubler notre chiffre d’affaires à 2,8 milliards », rappelle le PDG de Colas Canada.

Miller Group est un acteur important de la construction en Ontario, tandis que McAsphalt est un courtier en bitume qui exploitait 27 terminaux dans tout le Canada.

L’après-commission Charbonneau

Après avoir dirigé de 1996 à 2013 plusieurs filiales de Colas dans l’Ouest canadien, François Vachon a été rappelé au Québec pour prendre la direction de Sintra, alors que la firme faisait face à de nombreuses accusations de collusion dans le cadre de la commission Charbonneau.

« On m’a choisi parce que j’étais vierge et pas impliqué dans aucun dossier litigieux. Mon rôle était de restructurer l’entreprise et d’assurer toute notre collaboration avec les autorités québécoises », rappelle François Vachon.

Sintra était la plus grosse entreprise d’asphaltage au Québec avec un chiffre d’affaires de 600 millions et 1600 employés. Le scandale de la collusion dans les contrats publics et privés d’asphaltage aurait pu entraîner sa fermeture.

On a payé toutes les amendes, on a revu tous nos processus et on a perdu beaucoup de personnel, mais on a sauvé l’entreprise et on l’a rendue meilleure. François Vachon, PDG de Colas Canada

De 2018 à 2022, François Vachon se voit confier la tâche de réaliser l’intégration de Miller Group à Colas Canada, où il a pris la place de l’ancien président.

En février 2022, il est promu PDG de Colas Canada et devient le premier québécois à occuper le poste de PDG du groupe français. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards en 2023, emploie 8000 personnes au Canada, dont 2000 au Québec qui sont réparties dans 14 bureaux régionaux.

« On est le deuxième pays en importance après la France. On génère 15 % des 15,5 milliards d’euros que réalise Colas, qui a des activités dans 50 pays », précise le PDG.

Il y a deux ans, l’entreprise a décidé de regrouper toutes ses divisions canadiennes sous le nom de Colas Canada, à l’exception de l’Ontario, où les entreprises Miller et McAsphalt continuent de fonctionner sous leur propre nom.

Au Québec, on avait gardé Sintra, mais depuis le 1er avril, on a changé de nom pour Colas Québec. On voulait solidifier la marque et lancer le signal à nos employés qu’ils font partie d’un grand groupe au sein duquel ils peuvent progresser. François Vachon, PDG de Colas Canada

Membre du comité exécutif mondial de Colas, il participe aux réunions du groupe et n’hésite pas à donner le point de vue nord-américain à ses associés directeurs.

« On affiche une rentabilité supérieure à notre contribution de 15 % de revenus annuels du groupe et notre bilan au chapitre de la santé et sécurité est excellent », relève le PDG.

Au fil des décennies, l’industrie a passablement évolué, alors qu’il y a 50 ans, Sintra écoulait annuellement 1,5 million de tonnes d’asphalte, contre 1,8 million de tonnes en 2023.

« Il ne se fait plus de grands projets comme dans les années 1960 et 1970 avec l’Expo, la Baie-James ou les Olympiques. Aujourd’hui, nos projets s’élèvent en moyenne à 600 000 $. On fait beaucoup de restauration et de rapiéçage de tronçons de route », observe François Vachon.