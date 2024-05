Nous voici dans une nouvelle ère du travail : les anciennes règles ne tiennent plus. On peut se sentir à la fois moins connecté et plus stressé par les outils du télétravail et la vie numérique. Parfois, c’est le burn-out, un état d’épuisement ou de cynisme face au travail.

Vous êtes en télétravail à 100 %, bien installé chez vous ? Ça ne vous protège pas du burn-out. Il frappe les passionnés, ceux qui ont une charge de travail légère, ceux qui aiment leurs collègues.

Selon le Pew Research Center, 29 % des travailleurs disent que leur travail est stressant et 19 %, qu’il est accablant tout le temps ou la plupart du temps. Les niveaux de stress record mesurés durant la pandémie n’ont pas encore baissé, révèle un sondage Gallup.

« La charge de travail et l’isolement sont insurmontables », explique Dan Pelton, psychologue et expert-conseil en gestion. « Ça crée une nouvelle forme de burn-out. »

Selon des experts, les employeurs sont responsables de changer la structure afin de réduire le stress des employés. Dans les faits, la charge incombe souvent à l’individu.

En ce Mois de la sensibilisation à la santé mentale, voici huit trucs pouvant vous aider. Et si vous sentez que vous n’y arrivez pas, trouvez un thérapeute qualifié qui pourra vous aider, virtuellement ou en personne.

1. Faites la liste de vos priorités

Prenez un peu de recul. Faites la liste de ce qui compte le plus dans votre vie : correspond-elle à ce que vous priorisez réellement ?

« Généralement, en première place, c’est famille, liberté ou loisirs, avec le travail en position 3 ou 4, dit M. Pelton. Alors posez-vous la question suivante : “Vivez-vous selon vos valeurs ?” »

« Tout au long de la journée, soyez attentif à ce qui vous stresse, suggère Bridget Berkland, responsable du bien-être des employés à la Clinique Mayo. Trop de réunions ? Les courriels après les heures de bureau ? Ce sont des indices qui mènent à des solutions », enchaîne M. Pelton.

2. Bougez, puis reposez-vous

S’occuper de son corps est bon pour les fonctions cérébrales et l’humeur, dit Lorenzo Norris, responsable du bien-être des employés à la faculté de médecine de l’Université George-Washington. Trouvez 10 minutes pour faire la sieste (oui, même au bureau), mangez bien, hydratez-vous et commencez la journée par une séance d’entraînement. Travailler avec un à tapis roulant sous le bureau est une bonne idée. Trop occupé pour faire du sport ? Transformez vos réunions en séances de marche et de discussion. Ça ne résout pas les problèmes de base causant l’épuisement professionnel, mais ça aide à éclaircir les idées et à se sentir mieux.

« Trente minutes d’exercice améliorent l’humeur durant quatre à six heures », dit-il.

3. Réduisez les temps morts

C’est contre-intuitif, mais en faire plus peut parfois aider à contrer le burn-out, s’il s’agit de tâches pour lesquelles vous êtes doué. Cela peut impliquer, en fait, de redéfinir votre travail en priorisant ce qui vous plaît et vous satisfait, dit Michael Leiter, qui a écrit sur l’épuisement professionnel.

Faites un audit des tâches qui vous satisfont le plus et de celles qui vous épuisent ou vous rendent cynique. Puis, priorisez celles qui vous stimulent. « Il faut cesser d’être seulement réactif à ce qui atterit sur votre bureau », dit M. Leiter.

Essayez de passer 20 % de votre temps sur des tâches stimulantes, ce qui crée une boucle de gratification intrinsèque, suggère M. Norris. Cela peut impliquer une discussion avec votre patron pour obtenir des ajustements et un meilleur partage de la charge de travail, ajoute M. Pelton.

4. Une tomate à chaque demi-heure

C’est facile d’oublier ses pauses, mais elles sont essentielles.

Réglez une minuterie pour vous les rappeler, propose M. Leiter. La technique Pomodoro préconise de diviser le travail en segments de 25 minutes suivis d’une pause de cinq minutes, explique M. Pelton.

PHOTO WIKIPÉDIA La technique Pomodoro a été inventée par l’Italien Francisco Cirillo, qui lui a donné le nom du petit minuteur en forme de tomate qu’on utilise en cuisine. Pomodoro signifie tomate en italien.

Il y a aussi la technique 20-20-20 : fixer du regard un point à 20 pieds (7 m) devant soi pendant 20 secondes toutes les 20 minutes, ce qui atténue la fatigue visuelle. Il existe des applis Pomodoro et d’autres, comme StandUp.

Intégrez des activités énergisantes à ces pauses, suggère Mme Berkland. Cinq minutes de musique, de méditation, de conversation ou même de danse, pourquoi pas ? Ou allez prendre l’air. M. Pelton recommande une activité de pleine conscience : sortir pendant 10 minutes et prêter attention à ses sens, ce qu’on voit et entend. Cela garde votre cerveau dans le moment présent, plutôt que de broyer du noir, a-t-il ajouté. À ce sujet, l’application Calm peut aider.

Désignez une salle de repos chez vous. Mettez-y des plantes et ce qu’il faut pour une activité de détente – certains font du coloriage – à la mi-journée.

5. Parlez à vos collègues

Rapprochez-vous de vos collègues. Bavarder un peu avec eux tisse des liens, qui comptent beaucoup en santé mentale, dit Mme Berkland.

Fixez-vous des objectifs, comme prendre un café en personne ou virtuellement chaque semaine avec un collègue. Commencez les réunions virtuelles en prenant des nouvelles de vos collègues, de leur famille ou en demandant quelles émissions ils regardent. Et bien entendu, lors des journées en présentiel, il y a le truc suprême pour se faire des amis : apporter à manger et partager.

6. « Ne pas déranger »

Les textos, appels et alertes de nouvelles sont un facteur de distraction. Activez la fonction Concentration ou le mode Travail de votre cellulaire. Si une échéance ou une tâche complexe exige votre attention complète durant une certaine période, signalez aux collègues que vous êtes indisponible et désactivez les notifications sur Slack et Teams. À ce propos, vous pouvez bloquer des plages de travail en silence sur votre calendrier.

La frontière travail-vie privée a été malmenée par la pandémie et il faut rétablir cette limite, qui aide à gérer le stress. Indiquez votre horaire de travail dans le message de signature de vos courriels. « Délimitez votre disponibilité et soyez ferme sur ce point », dit M. Leiter.

7. Prenez vos congés

Prenez vos congés. Annoncez dès maintenant vos vacances, même si elles sont loin, que ce soit un voyage de deux semaines, un week-end de trois jours ou une journée de santé mentale. Prenez aussi vos congés de maladie, ce n’est pas parce que vous pouvez sortir du lit que c’est une bonne idée.

8. Le mieux est l’ennemi du bien

Ne soyez pas trop dur avec vous-même.

Personne n’est toujours satisfait à 100 % de son travail. Se mettre trop de pression peut aggraver le problème.

« N’exigez pas l’impossible », rappelle M. Norris. « Il y a des jours où le mieux qu’on puisse faire est de se lever et de se présenter. C’est comme ça. »

