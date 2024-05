(Washington) Le patron de la FDIC, un régulateur bancaire américain, a annoncé lundi qu’il quitterait ses fonctions prochainement, après un rapport faisant état d’une « culture toxique » de longue date au sein de l’agence, et les appels à démissionner de parlementaires républicains et démocrates.

Agence France-Presse

« À la lumière des évènements récents, je suis prêt à quitter mes responsabilités une fois qu’un successeur sera confirmé », a annoncé dans un communiqué Martin Gruenberg, président de la FDIC, l’agence chargée d’assurer les dépôts bancaires aux États-Unis.

« D’ici là, je continuerai à assumer mes responsabilités en tant que président de la FDIC, y compris la transformation de la culture sur le lieu de travail à la FDIC », a-t-il ajouté.

La Maison-Blanche a indiqué lundi soir que Joe Biden proposerait « bientôt » un nouveau candidat à la présidence de la FDIC.

« Et nous nous attendons à ce que le Sénat confirme rapidement le candidat », a dit Sam Michel, un porte-parole de la Maison-Blanche, dans un courriel.

Martin Gruenberg, à la tête de la FDIC depuis janvier 2023, après un premier mandat de président et des fonctions de directeur et vice-président depuis 2005, avait été entendu mercredi et jeudi au Congrès.

Il avait été longuement interrogé par les élus à la Chambre des représentants et sénateurs sur les conclusions d’une enquête indépendante, publiée le 7 mai, et qui décrivait la FDIC comme « un lieu de travail où la culture est “misogyne”, “patriarcale”, “insulaire” et “obsolète” ».

Plusieurs élus républicains avaient alors appelé à sa démission, les démocrates se tenant à distance pour éviter qu’un républicain ne prenne la tête de l’agence.

Mais lundi, le démocrate Sherrod Brown, président de la commission bancaire du Sénat, a, à son tour, demandé son départ : « il doit y avoir des changements fondamentaux à la FDIC », a-t-il dit dans un communiqué.

« Ces changements commencent par une nouvelle direction », a-t-il continué.

Multiples témoignages à l’appui, les conclusions du rapport, réalisé par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à la demande de la FDIC, font état de remarques sexistes, racistes et homophobes, harcèlement, moqueries envers des employés porteurs de handicaps, entre-soi d’hommes blancs…

L’enquête montre également « une peur généralisée de représailles […] qui a conduit à une sous-déclaration des fautes professionnelles au fil des années ».

Et les signalements de comportements inappropriés ne conduisaient qu’à peu ou pas de sanctions : « selon les rapports publics de la FDIC, sur les 92 plaintes pour harcèlement déposées dans le cadre de son programme anti-harcèlement […] de 2015 à 2023, aucune n’a abouti à […] une quelconque mesure disciplinaire plus grave qu’une suspension ».