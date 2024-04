Honda ne gonflera pas les rangs de la filière québécoise des batteries. C’est en Ontario que le géant nippon effectuera son investissement titanesque. Le fossé entre ce que Québec était prêt à offrir et les demandes du constructeur automobile était trop grand, selon les informations colligées par La Presse.

C’est donc en territoire ontarien que la multinationale japonaise construira une chaîne d’assemblage pour véhicules électriques, un complexe de fabrication de batteries ainsi qu’une usine de matériaux de cathodes – le pôle positif d’une batterie lithium-ion que l’on retrouve dans les véhicules électriques.

Le gouvernement Legault convoitait le volet des cathodes.

« Nous avons tenté de les attirer, mais il y avait une limite financière où nous étions prêts à aller pour les convaincre », affirme une source gouvernementale au fait du dossier, mais qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible d’avoir une idée du fossé financier qui séparait Québec et Honda. En mars dernier, La Presse avait fait état des demandes financières particulièrement élevées du constructeur japonais.

Le contexte budgétaire faisait en sorte qu’il était plus difficile de reproduire des aides financières aussi généreuses que par le passé.

Honda figurait depuis l’été dernier au registre québécois des lobbyistes en ce qui concerne la « filière des véhicules électriques ». Ce projet était l’usine de cathodes qui sera finalement construite en Ontario. Au Québec on aurait souhaité attirer le complexe dans le parc industriel de Bécancour, où General Motors (GM) et Ford érigent le même type d’usine.

Lundi, le premier ministre ontarien Doug Ford a révélé, au cours d’une conférence des Premières Nations, qu’il y aurait une annonce cette semaine à propos des projets de Honda.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Doug Ford

« Cette semaine, nous avons conclu un nouvel accord et il s’agira du plus important de l’histoire du Canada, a dit M. Ford. Il sera deux fois plus important que celui de Volkswagen. Restez à l’écoute, nous l’annoncerons cette semaine. »

C’est Nikkei Asia qui avait révélé, en janvier dernier, les plans canadiens de Honda. Selon le média, la taille de l’investissement pourrait avoisiner 16 milliards. La construction de véhicules électriques s’effectuerait notamment à Alliston, où l’entreprise japonaise est déjà implantée.

Reste à voir quelle sera l’ampleur du soutien public offert à Honda. Volkswagen et Stellantis ont eu droit à des milliards de dollars en subventions à la production afin de rivaliser avec l’Inflation Reduction Act américain. Honda aurait droit à des engagements en capital ainsi que des crédits d’impôt.

Le récent budget de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé un crédit d’impôt de 10 % pour l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques sur le coût des bâtiments liés à la production de véhicules électriques, à condition que l’entreprise investisse dans l’assemblage, la production de batteries et la production de matériaux actifs de cathode au Canada.

Cela s’ajoute à un crédit d’impôt de 30 % pour l’investissement dans la fabrication de technologies propres sur le coût des nouvelles machines et nouveaux équipements.

Avec la collaboration de Francis Vailles, La Presse, et La Presse Canadienne