(Toronto) Un nouveau rapport indique que le loyer résidentiel demandé au Canada en mars était en hausse de 8,8 % par rapport à il y a un an, mais en baisse par rapport à février.

La Presse Canadienne

Le rapport d’Urbanation, qui analyse les inscriptions mensuelles de Rentals.ca, indique que le loyer moyen demandé pour tous les types de propriétés était de 2181 $ le mois dernier.

D’un mois à l’autre, les loyers demandés en mars étaient en baisse de 0,6 % par rapport à février.

Selon le rapport, le loyer moyen demandé pour un logement d’une chambre au Canada était de 1915 $, en hausse de 11,3 % par rapport à il y a un an, tandis que le prix moyen demandé pour un logement de deux chambres était de 2295 $, en hausse de 10,6 % par rapport à mars 2023.

Dans l’ensemble, les loyers demandés pour les appartements locatifs spécialement construits en mars ont augmenté de 12,7 % par rapport à l’année précédente pour atteindre une moyenne de 2117 $. Les loyers des appartements en copropriété s’élevaient en moyenne à 2321 $, en hausse de 3,9 % par rapport à mars 2023.

Les loyers moyens demandés pour les appartements construits à cet effet et les appartements en copropriété en Colombie-Britannique ont baissé de 1,9 % d’une année à l’autre à 2494 $.

L’Ontario a enregistré le deuxième loyer moyen le plus élevé au pays le mois dernier, à 2410 $, en hausse de 0,4 % par rapport à mars 2023.

L’Alberta et la Saskatchewan ont enregistré la croissance la plus rapide des loyers, avec des prix moyens totaux demandés en hausse de 18,3 et 18,2 % par an le mois dernier, respectivement, pour atteindre 1728 $ et 1297 $.

Sur une base municipale, le loyer moyen demandé à Vancouver a diminué de 4,9 % pour s’établir à 2993 $ le mois dernier. Bien que les loyers de Vancouver restent les plus élevés parmi les plus grandes villes du Canada, c’est la première fois depuis juillet 2022 qu’ils tombent sous la barre des 3000 $.

Le prix de location moyen à Toronto a également diminué de 1,3 % pour s’établir à 2782 $, ce qui représente le troisième mois consécutif de baisse annuelle des loyers.

La plus forte croissance des loyers parmi les plus grandes villes du Canada a été enregistrée à Edmonton, atteignant une moyenne de 1507 $ en mars, soit un gain de 15,9 % par rapport au même mois en 2023.