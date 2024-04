Ensemble, les six plus hauts dirigeants se sont partagé une rémunération de 15,2 millions en tenant compte des primes, mais aussi du salaire et des cotisations au régime de retraite.

(Montréal) Les six plus hauts dirigeants de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont reçu 11,9 millions en primes en 2023, une année où le rendement était similaire à l’indice de référence.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Ce chiffre est à la hausse par rapport aux 10,6 millions octroyés en 2022. « On a eu des rendements de 7,2 % en 2023 et ça se compare avantageusement par rapport à nos pairs canadiens », souligne la porte-parole de l’institution Kate Monfette.

Le rendement de la Caisse en 2023 était légèrement en dessous de l’indice de référence à 7,3 %. Sur cinq ans, le rendement annuel de 6,4 % dépasse toutefois l’indice de référence, qui est de 5,9 %.

Mme Monfette explique que l’écart avec l’indice de référence n’est pas le seul élément pris en compte lorsque vient le temps de déterminer la rémunération. « Oui, il y a le rendement en absolu, il y a également la valeur ajoutée, mais il y a aussi des composantes à long terme. Il y a également des composantes de gestion de risque. Donc, c’est quand même un calcul qui n’est pas lié à une seule variable. »

Elle souligne que le marché de l’emploi dans le secteur de la finance est concurrentiel. « On se doit de rester compétitif pour être attirant pour les meilleurs talents. »

La rémunération variable de la moyenne des employés à la Caisse a toutefois connu une baisse de 3,1 % par personne en 2023, « en raison de la variation des rendements sur cinq ans et du nombre d’employés admissibles », peut-on lire dans le rapport annuel déposé, jeudi, à l’Assemblée nationale.

Ensemble, les six plus hauts dirigeants se sont partagé une rémunération de 15,2 millions en tenant compte des primes, mais aussi du salaire et des cotisations au régime de retraite.

La rémunération globale du président et chef de la direction, Charles Émond, a atteint 4,5 millions en 2023, ce qui représente une augmentation de 7,2 % par rapport à l’an dernier.

En comparaison, le grand patron du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS), Blake Hutcheson, a obtenu une rémunération de 5,8 millions en 2023, selon son rapport annuel.

Contrairement à l’an dernier, le président et chef de la direction du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario, Jo Taylor, a eu une rémunération moins généreuse que celle de M. Émond. Sa rémunération est passée de 5,1 millions à 3,7 millions.

Le régime, aussi connu sous le nom de Teacher’s, a connu une contre-performance en 2023 avec un rendement de 1,9 %.