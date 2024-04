La décision de fermer les centrales de Merrimack (photo) et de Schiller, toutes deux situées dans le New Hampshire, fait de la Nouvelle-Angleterre la deuxième région des États-Unis, après le nord-ouest du Pacifique, à cesser de brûler du charbon.

Les deux dernières centrales électriques au charbon de Nouvelle-Angleterre devraient fermer d’ici 2025 et 2028, ce qui mettra fin à l’utilisation d’un combustible fossile qui a fourni de l’électricité à la région pendant plus de 50 ans.

Minho Kim The New York Times

La décision de fermer les centrales de Merrimack et de Schiller, toutes deux situées dans le New Hampshire, fait de la Nouvelle-Angleterre la deuxième région des États-Unis, après le nord-ouest du Pacifique, à cesser de brûler du charbon.

Les écologistes ont mené une bataille judiciaire de cinq ans contre les centrales du New Hampshire, affirmant que le propriétaire avait déversé l’eau chaude des turbines à vapeur dans une rivière voisine sans la refroidir au préalable pour qu’elle corresponde à la température naturelle.

Dans un accord conclu mercredi avec le Sierra Club et la Conservative Law Foundation, Granite Shore Power, le propriétaire des centrales, a accepté que la centrale de Schiller ne fonctionne plus après le 31 décembre 2025 et que celle de Merrimack cesse ses activités au plus tard en juin 2028.

« Cette annonce est l’aboutissement d’années de persévérance et de dévouement de la part de tant de personnes en Nouvelle-Angleterre », a déclaré Gina McCarthy, ancienne conseillère nationale sur le climat auprès du président Joe Biden et ancienne administratrice de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) sous l’administration Obama, aujourd’hui conseillère principale auprès de Bloomberg Philanthropies, qui soutient les efforts visant à éliminer progressivement le charbon.

« Je suis très fière de vivre en Nouvelle-Angleterre aujourd’hui et d’être ici », a souligné Mme McCarthy. « Chaque jour, nous montrons au reste du pays que nous allons assurer notre avenir énergétique propre sans faire de compromis. »

Parcs solaires

Ces dernières années, les deux centrales électriques du New Hampshire n’ont fonctionné que par intermittence pendant les périodes de pointe.

Après leur fermeture, les centrales seront converties en parcs solaires et en batteries capables de stocker l’électricité produite par les éoliennes en mer le long de la côte atlantique, a indiqué la société.

« Dès nos premiers jours en tant que propriétaire et exploitant, nous avons été très clairs : même si notre centrale reste occasionnellement en service pendant les journées les plus chaudes et les nuits les plus froides de la Nouvelle-Angleterre, nous étions fermement décidés à abandonner le charbon dans nos installations et à nous tourner vers un avenir énergétique plus récent et plus propre », a déclaré Jim Andrews, PDG de Granite Shore Power, dans un communiqué.

L’utilisation du charbon a chuté de façon spectaculaire aux États-Unis, car le gaz naturel et les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, sont devenus moins coûteux. Le charbon produira environ 17 % de l’électricité américaine en 2023. Bien que les exploitants de quelques centrales au charbon puissent retarder les mises à la retraite prévues au cours des prochaines années en raison de l’augmentation de la demande nationale d’électricité, les analystes affirment que l’industrie du charbon est en plein déclin.

Combustible fossile le plus polluant, le charbon a été à l’origine de 59 % des émissions de carbone liées à l’électricité en 2021, bien qu’il ait généré moins d’un quart de l’électricité produite aux États-Unis cette année-là, d’après l’EPA.

Concurrencer l’électricité

Outre les poursuites judiciaires et la campagne de sensibilisation, les défenseurs du climat ont eu recours à une autre stratégie pour obtenir la fermeture des centrales au charbon : les forcer à entrer en concurrence sur le marché de l’électricité.

La Conservation Law Foundation, un groupe de défense juridique de la Nouvelle-Angleterre axé sur les questions environnementales, a fait pression pendant des années sur les régulateurs de l’électricité et les législateurs du New Hampshire pour que la société propriétaire des centrales électriques au charbon et les services publics qui distribuent l’électricité soient divisés en entités distinctes. En effet, une structure unique leur permettrait d’augmenter les tarifs pour couvrir les coûts de production et de transport.

Mais la fondation a parié qu’une fois séparé de l’activité de transport, le propriétaire des centrales arrêterait de brûler du charbon au profit d’autres sources d’énergie moins coûteuses pour concurrencer les énergies renouvelables, beaucoup moins chères.

Les centrales électriques au charbon ont survécu « sur le dos des contribuables, malgré leur inefficacité », a déclaré Tom Irwin, vice-président de la Conservation Law Foundation. « Elles sont effectivement subventionnées. »

« Notre objectif était d’exposer ces centrales aux forces du marché », a indiqué M. Irwin.

Les efforts de la fondation ont été couronnés de succès en 2018, lorsque le nouveau propriétaire, Granite Shore Power, a acheté les centrales électriques avec l’intention de transformer les générateurs de charbon en opérations moins polluantes.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

Lisez l'article original