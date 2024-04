Accord de libre-échange Canada-Europe Le fromage et l’argent du fromage

Vous l’avez peut-être remarqué. Au supermarché, les camemberts et autres fromages français qui ont traversé l’Atlantique éclipsent souvent les fromages locaux vendus plus cher. C’est un peu à cause de l’Accord économique et commercial global conclu en 2016 entre l’Union européenne et le Canada.