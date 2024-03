De la vente déguisée en conseils financiers

On ne met généralement pas les pieds dans une banque dans un état de grande méfiance envers les employés. Mais une enquête inquiétante de l’émission Marketplace, de la CBC, incite à la plus grande vigilance. Grâce à des caméras cachées, on y voit des conseillers financiers transmettre de fausses informations et proposer des produits contraires aux intérêts des clients pour atteindre leurs objectifs de vente.