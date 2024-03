Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,22 %, l’indice NASDAQ cédait 0,21 % et l’indice élargi S&P 500 était quasiment à l’équilibre (+0,01 %).

(New York) La Bourse de New York a ouvert sur une note contrastée, mercredi, le souffle court après des semaines de progression et une série de records, les investisseurs délaissant les grandes valeurs de la « tech ».

Agence France-Presse

