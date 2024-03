La grève des 350 chauffeurs d’autobus d’écoliers chez Autobus Transco à Montréal prend fin, les syndiqués ayant accepté l’hypothèse de règlement soumise par le conciliateur.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

C’est dans une proportion de 69,4 % qu’ils ont voté en faveur de cette hypothèse de règlement, soumise mercredi, annonce le syndicat, rattaché à la Fédération des employé(e)s des services publics, affiliée à la CSN.

La grève illimitée avait débuté le 31 octobre dernier.

Quelque 15 000 jeunes qui étudient dans des écoles des Centres de services scolaires de Montréal et Marguerite-Bourgeoys, ainsi que des Commissions scolaires English Montreal et Lester B. Pearson et au Collège Sainte-Anne étaient ainsi privés de transport d’écoliers depuis le mois d’octobre.

Selon la fédération syndicale, le contrat de travail de six ans, rétroactif au 1er juillet 2022, fera passer le salaire hebdomadaire de 634 $ à 907 $ au 1er juillet 2027.