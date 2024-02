La conférence internationale C2 Montréal, qui célèbre chaque année la créativité et le commerce, reprendra l’affiche le 21 mai prochain au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal avec une programmation redessinée et resserrée autour de trois grands thèmes. Sa PDG Anick Beaulieu s’attend à ce que l’évènement retrouve pleinement sa fonction immersive qui le caractérisait avant l’éclatement de la pandémie.

On se souviendra que la conférence C2 Montréal a été créée en 2012 par Jean-François Bouchard, qui était alors PDG de l’agence de services créatifs Sid Lee, et Daniel Lamarre, qui était le président du Cirque du Soleil, l’entreprise créative québécoise la plus connue à l’échelle mondiale.

Les deux partenaires voulaient créer un évènement d’envergure internationale pour que les entreprises créatives d’ici profitent d’une plateforme de rayonnement, d’une vitrine pour exposer leur savoir-faire.

« On sortait de la crise de 2008-2009, les deux partenaires fondateurs voulaient donner un véhicule d’exportation pour nos entreprises créatives. On se retrouve aujourd’hui à peu près dans la même situation. »

L’enjeu pandémique a fait mal aux entreprises de l’évènementiel. On sent enfin cette année qu’on s’en sort. On prévoit avoir une belle affluence de participants de l’international qui recommencent à vouloir se déplacer. Anick Beaulieu, PDG de C2 Montréal depuis janvier 2023

Anick Beaulieu s’est jointe à l’équipe des ventes de C2 Montréal en 2015 avant de devenir directrice des partenariats, puis du marketing et du développement, et enfin vice-présidente croissance et partenariats. Elle a vu la conférence internationale évoluer et surtout traverser le difficile confinement qui a forcé la tenue d’un C2 Montréal virtuel à l’automne 2020.

« On a pu au moins regrouper notre communauté, mais ce n’était pas idéal comme situation. Heureusement, on a eu l’appui de nos partenaires publics comme privés qui nous ont soutenus durant cette période difficile », souligne la PDG.

C2 Montréal est un organisme à but non lucratif. Il est soutenu financièrement par Québec, Ottawa et Montréal et compte sur des partenaires privés comme Power Corporation, Bombardier, BRP, Ivanhoé Cambridge… ainsi que les deux partenaires d’origine, Sid Lee et le Cirque du Soleil.

Durant trois jours, les 21, 22 et 23 mai, plus d’une centaine de conférences avec des spécialistes internationaux et québécois vont se tenir au Grand Quai autour de trois grands piliers, soit le créatif et l’immersif, l’innovation durable et enfin l’IA/commerce.

« On a voulu resserrer un peu la conférence en consacrant un thème par journée plutôt que d’y aller plus largement sur différents sujets. Cela va faciliter le réseautage et les échanges commerciaux entre participants », explique Anick Beaulieu.

En simultané, les participants à C2 Montréal peuvent soit participer à une conférence, assister à une classe de maître ou réaliser une activité de réseautage.

« On est une mission commerciale inversée. Des entreprises du monde entier viennent rencontrer des entreprises créatives d’ici. Tu peux échanger en trois jours avec une trentaine d’entreprises de ton secteur d’activité », explique Anick Beaulieu.

Revenir en mode immersif

La PDG de C2 Montréal est particulièrement heureuse d’avoir trouvé un lieu, le Grand Quai du Vieux-Port de Montréal, qui va avoir une fonction beaucoup plus rassembleuse et permettre une plus grande immersion des participants que si le tout se déroulait dans un hôtel, par exemple.

« Là, nos participants internationaux vont découvrir une belle image de Montréal, avec le fleuve et la vue sur le centre-ville. On va pouvoir se regrouper plus facilement en communauté sur ce site. On revient un peu à nos débuts lorsque la conférence se déroulait à l’Arsenal », souligne Anick Beaulieu.

Les organisateurs de l’évènement vont bien évidemment offrir sur le site les services alimentaires habituels, mais on va encore mettre en évidence cette année les camions de cuisine de rue qui font partie de la culture et de l’image créative de Montréal.

C2 Montréal s’attend à recevoir entre 4000 et 5000 participants durant les trois jours de l’évènement, et prévoit que plus de 750 participants internationaux vont se déplacer à Montréal en provenance principalement des États-Unis, de la France, du Mexique, du Japon, de la Chine… On peut recenser jusqu’à 40 nationalités durant l’évènement.

La conférence montréalaise a réussi, selon sa présidente, son positionnement mondial à titre d’évènement créatif phare sur la scène internationale, au même titre que les conférences comme South by Southwest aux États-Unis ou le festival international de la publicité de Cannes.

C2 Montréal veut défendre cette année sa réputation d’être une conférence parmi les plus innovantes en offrant des ateliers autour de thèmes où Montréal et le Québec s’illustrent, soit la créativité, l’innovation durable et l’intelligence artificielle.

« Nos entreprises sont reconnues mondialement dans le domaine du créatif et de l’immersif, que ce soit le Cirque, Moment Factory, Solotech. On se positionne mondialement dans le domaine de la transition énergétique et de l’innovation durable avec les batteries pour véhicules électriques ou les minéraux critiques.

« Enfin, notre expertise en intelligence artificielle est aussi reconnue à l’échelle mondiale, c’est pourquoi on a décidé de tabler sur ces trois thèmes piliers. Plusieurs des entreprises québécoises qui sont présentes à C2 Montréal en profitent pour inviter leurs clients internationaux pour leur montrer à quoi ressemble cette fibre créative et immersive. C’est une belle vitrine », insiste Anick Beaulieu.