Amazon devient ainsi le deuxième gros joueur international à collaborer avec Les Produits du Québec, organisme sans but lucratif chargé de délivrer la certification attestant que les items ont été fabriqués ou conçus ici.

Après Walmart, Amazon entre dans la valse. Le géant américain identifiera clairement sur son site les items certifiés Produits du Québec.

Il devient ainsi le deuxième gros joueur international à collaborer avec Les Produits du Québec, organisme sans but lucratif chargé de délivrer la certification attestant que les items ont été fabriqués ou conçus ici. BMR, SAIL, DeSerres, JC Perreault, les Pharmacies Jean Coutu, Brunet, La Vie en Rose et Souris Mini comptent également parmi les détaillants accolant des affichettes permettant d’identifier clairement les produits issus de la Belle Province. Walmart s’est joint à l’aventure en novembre.

L’annonce concernant l’arrivée du nouveau joueur a été faite lundi au centre de répartition d’Amazon situé à Lachine. Une page dédiée aux produits de la Belle Province, des logos de certifications sur chaque item vérifié et la mise en place de la Boutique Fleurdelysé font partie des initiatives que développera le géant des ventes en ligne.

PHOTO ROBERT SKINNER Jean-François Héroux, directeur général du centre d’expédition YUL2 chez Amazon, Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, et Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

« La mise en valeur de nos logos sur Amazon est un grand coup pour la promotion de l’achat local, a mentionné Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec, dans un communiqué. L’objectif des Produits du Québec est de rejoindre le consommateur là où il prend sa décision d’achat, que ce soit chez son détaillant de quartier, dans une grande chaîne ou encore en ligne. En ce sens, la portée d’Amazon en fait un incontournable pour rejoindre les Québécois, considérant que des millions d’achats en ligne sont effectués sur le site Amazon.ca. »

« Les Produits du Québec a octroyé jusqu’à maintenant l’une de ces trois marques de certifications à plus de 155 entreprises et près de 62 500 produits, soit : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec », peut-on également lire dans le communiqué.

Du côté d’Amazon, Jean-François Héroux, directeur général du centre d’expédition YUL2, a affirmé que « plus de 1800 employés du Québec (travaillaient) chaque jour pour que les produits portant les marques de certification Les Produits du Québec atteignent plus de clients partout au Canada ».

« Nous sommes fiers d’aider des millions de clients à trouver des produits vérifiés par Les Produits du Québec sur le site Amazon.ca, et que le réseau d’expédition d’Amazon livre des produits du Québec d’un océan à l’autre. Amazon occupe une position unique pour aider les produits du Québec à trouver plus de clients et à prospérer. »