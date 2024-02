Les amateurs de vin et spiritueux mettront davantage la main dans leur poche lorsqu’ils achèteront bon nombre de produits vendus à la Société des alcools du Québec (SAQ). Celle-ci se prendra d’ici le mois de mai une plus grande marge brute sur toutes ses bouteilles dont le prix est supérieur à 15 $. L’augmentation de la majoration entrera en vigueur en même temps que la hausse des prix déterminée à la suite de négociations avec les fournisseurs.

« Il y a plusieurs éléments qui se traduisent par une augmentation à la fin pour le consommateur, a expliqué le président et chef de la direction de la SAQ, Jacques Farcy, au cours d’un point de presse tenu lundi au siège social de la société d’État. Le premier élément c’est le coût d’achat d’un produit par la SAQ. Ce coût-là, on le négocie avec l’industrie, on le négocie avec les fournisseurs. Et il y a un deuxième élément qui s’ajoute, c’est la marge que la SAQ peut prendre une fois que le produit a été acheté. Cette marge-là, c’est la majoration. »

« Cette majoration nous permet de rééquilibrer une partie de nos coûts », a-t-il expliqué. Avec une augmentation minimale de sa majoration de 0,6 %, la SAQ souhaite récupérer 10 millions l’an prochain.

Au mois de mai, une bouteille de vin qui coûte actuellement 25 $, sera affichée à 25,15 $, a donné en exemple M. Farcy, au cours d’un point de presse tenu au siège social de la société d’État, lundi. Elle pourrait toutefois être vendue plus cher si les fournisseurs négocient une hausse du prix coûtant.

La baisse des ventes, une première en 10 ans, n’est pas étrangère à cette décision. « On voit que nos volumes de vente ne sont pas en croissance, ça, c’est un phénomène nouveau », a admis M. Farcy.