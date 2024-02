(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau se dit « furieux » de la décision « pourrie » prise par Bell Canada de mettre fin à des bulletins de nouvelles télévisés, de supprimer 4800 emplois et de vendre près de la moitié de ses stations de radio régionales.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« This is a garbage decision », a-t-il dit vendredi en anglais au cours d’un point de presse dans le Grand Toronto, ce qui peut être traduit par « c’est une décision pourrie ».

M. Trudeau a ainsi rajouté une couche aux reproches faits la veille par sa ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, à l’égard de Bell.

Elle a notamment affirmé que l’entreprise n’a pas tenu parole de maintenir des bulletins de nouvelles alors qu’elle en avait fait la promesse en faisant des acquisitions. La ministre a aussi soutenu que Bell a effectué des coupes malgré des allégements réglementaires de 40 millions de ses obligations envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« De voir les grandes corporations comme Bell, dans ce cas-ci, participer à l’érosion non seulement de notre journalisme, mais de notre démocratie et de notre sens de communauté […], c’est, pour moi, complètement inacceptable et ça me fâche énormément », a renchéri M. Trudeau.

Le premier ministre a déploré ce qu’il voit comme une tendance aux licenciements, dans le contexte des dernières années où « des organismes communautaires, des journalistes locaux, se font acheter par des conglomérats, par des multinationales ».

« En tant que gouvernement, on a été là et on va continuer d’être là pour investir dans le journalisme local », a dit M. Trudeau.

La ministre St-Onge a mentionné jeudi que Bell se plaignait que les choses ne bougeaient pas assez vite à ses yeux pour que le CRTC adapte son cadre réglementaire à l’ère numérique, environ un an après l’adoption du projet de loi C-11 en la matière.

« Il y a eu des allégements qui leur ont déjà été donnés pour la période intérimaire, mais à un moment donné, des entreprises qui font des milliards de dollars (et) qui se sont engagées auprès de la population canadienne doivent respecter leur bout de leurs engagements », a-t-elle lancé.

La législation C-11 vise à moderniser la Loi sur la radiodiffusion. Le CRTC procède à des changements réglementaires pour que les nouvelles mesures législatives entrent réellement en vigueur.