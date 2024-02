(Toronto) Le chef de la direction de la Financière Sun Life affirme que les avantages potentiels de l’exploitation du nouveau régime canadien de soins dentaires l’emportent sur les risques.

La Presse Canadienne

Kevin Strain affirme que l’assureur a la taille nécessaire pour mettre en œuvre le programme qui, selon le gouvernement, est le plus grand déploiement de couverture de l’histoire du Canada.

Le gouvernement fédéral a annoncé début décembre qu’il avait accordé un contrat d’une valeur d’environ 747 millions à la Sun Life pour l’aider à administrer le programme sur cinq ans, avec la possibilité de le prolonger de cinq autres années.

Le contrat de soins dentaires intervient alors que la Sun Life s’efforce de renforcer davantage l’aspect santé des avantages sociaux collectifs et de la couverture des clients.

Sun Life a acheté DentaQuest, le plus grand fournisseur de prestations dentaires Medicaid aux États-Unis pour 3,1 milliards en 2021, et Dialogue Health Technologies, une plateforme virtuelle canadienne de soins de santé et de bien-être, dans le cadre d’un accord de 365 millions l’année dernière.

Mercredi soir, le géant de l’assurance a annoncé un bénéfice net sous-jacent de 983 millions pour le dernier trimestre 2023, en hausse par rapport à 892 millions au quatrième trimestre un an plus tôt.