Prêt-à-cuisiner Cook it à l’abri de ses créanciers pour être vendue

Les temps sont durs dans l’industrie du prêt-à-cuisiner et des boîtes-repas. Afin d’être capable de poursuivre ses activités, Cook it s’est mise à l’abri de ses créanciers et compte se faire racheter par la britanno-colombienne Fresh Prep Foods. Des créanciers de l’entreprise québécoise – parmi lesquels on retrouve le Mouvement Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ – pourraient laisser d’importantes sommes sur la table.