Après avoir obtenu l’assurance d’un approvisionnement supplémentaire auprès d’Hydro-Québec, le propriétaire du complexe minier du lac Bloom affectera près d’un demi-milliard de dollars à la modernisation de ses équipements afin d’améliorer la qualité du minerai produit.

Des conditions de marché favorables ainsi que la finalisation récente d’un financement de 230 millions US ont aussi incité Champion Iron Limited – qui compte Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec – à aller de l’avant. L’entreprise a confirmé cette « décision finale d’investissement » en présentant ses résultats du troisième trimestre ayant pris fin le 31 décembre, où elle a dépassé les attentes des analystes.

« Le projet permettra à notre société et à la Côte-Nord d’accélérer le virage vert de l’industrie de l’acier, a indiqué son chef de la direction de Champion, David Cataford. Il est également en phase avec les récentes décisions [de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador] d’inclure le minerai de fer de haute pureté sur leurs listes de minéraux critiques. »

Cette modernisation de 471 millions devrait être achevée pendant la deuxième moitié de 2025.

Champion est la société mère de Minerai de fer Québec (MFQ), l’exploitant de la mine de fer située sur la Côte-Nord, où travaillent plus de 1000 personnes. En novembre dernier, la société avait obtenu l’assurance du gouvernement Legault qu’elle obtiendrait un bloc d’énergie de 25 mégawatts.

L’objectif de la minière est de voir la teneur de son minerai de fer atteindre 69 %, contre 66 % en ce moment. Ces produits à haute teneur et à faible contamination se négocient avec une prime sur les marchés. Au troisième trimestre, Champion a obtenu un prix de vente brut moyen de 144 $ US la tonne, tandis que le prix moyen de l’indice de référence P65 s’est établi à 138,7 $ US la tonne.

« Étant donné que Champion avait accès à des liquidités de 937,6 millions à la fin du troisième trimestre, nous considérons que le projet [de modernisation] est entièrement financé », souligne l’analyste Jacques Wortman, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, dans une note envoyée par courriel.

Mieux que prévu

Pendant les mois d’octobre, novembre et décembre, l’exploitant de la mine du lac Bloom a affiché une production trimestrielle record de 4 millions de tonnes de concentré à haute teneur. Il s’agit d’une augmentation de 17 % par rapport au trimestre précédent et de 36 % par rapport à la même période l’an dernier.

Champion a généré des revenus de 507 millions au troisième trimestre, en hausse de 31 % par rapport à il y a un an. Ses profits nets ont presque doublé, à 126 millions, ou 24 cents par action. Les analystes sondés par la firme de données financières Refinitiv tablaient sur un chiffre d’affaires de 465,5 millions ainsi qu’un bénéfice par action de 21 cents.

« Les résultats du troisième trimestre ont été nettement meilleurs que prévu, écrit M. Wortman. Notre attention se tourne maintenant vers la collaboration avec l’exploitant du lien ferroviaire pour transporter plus de minerai et réduire les stocks ainsi que la livraison du projet [de modernisation] dans les délais et le budget. »

Champion a également dévoilé les résultats d’une étude concernant le projet Kami, une mine située dans la fosse du Labrador. La durée de vie du gisement pourrait s’échelonner sur 25 ans et la teneur du minerai pourrait atteindre 67,5 %. Les dépenses liées à un chantier de cette envergure sont cependant estimées à 3,9 milliards. La minière estime qu’il devra travailler sur des « possibilités de partenariat stratégique » avant de prendre une « décision finale d’investissement ».

À la Bourse de Toronto, mercredi, l’action de Champion a clôturé à 7,30 $, en hausse de 10 cents, ou 1,4 %.