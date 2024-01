« Une semaine chargée en résultats et la réunion de la Réserve fédérale (Fed) mardi et mercredi vont dominer l’action », a rappelé Art Hogan de B. Riley Wealth Managements, dressant aussi la liste des poids lourds du secteur technologique qui doivent annoncer des résultats.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York oscille autour de l’équilibre lundi, restant prudente à l’orée d’une semaine chargée entre résultats d’entreprises et réunion monétaire de la banque centrale américaine.

Agence France-Presse

Vers 10 h 30 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones stagnait (-0,02 %) tout comme le S&P 500 (-0,01 %) tandis que le NASDAQ, à dominante technologique, avançait de 0,13 %.

Vendredi, le Dow Jones avait gagné 0,16 % à 38 109,43 points, le NASDAQ avait cédé 0,36 % à 15 455,36 points et le S&P 500 avait stagné (-0,07 %) à 4890,97 points.

Sur la semaine toutefois, les indices sont restés positifs gagnant 1,1 % pour le S&P 500, 0,9 % pour le NASDAQ et 0,7 % pour le Dow Jones.

« Une semaine chargée en résultats et la réunion de la Réserve fédérale (Fed) mardi et mercredi vont dominer l’action », a rappelé Art Hogan de B. Riley Wealth Managements, dressant aussi la liste des poids lourds du secteur technologique qui doivent annoncer des résultats.

Parmi eux Alphabet (-0,33 %), Microsoft (+0,57 %), AMD (-0,38 %) sont prévus pour mardi et Amazon (+0,19 %), Apple (-0,83 %) et Meta (+1,45 %) sont attendus jeudi.

Boeing (-0,52 %) publie également ses résultats mercredi alors que l’avionneur traverse une période mouvementée.

« On s’attend largement à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt stables et qu’elle modifie seulement légèrement son communiqué de presse », a estimé Art Hogan. Mercredi, « la conférence de presse de Jerome Powell sera suivie de près pour discerner toute inclination belliciste ou accommodante », a ajouté l’analyste.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 4,11 %.

À la cote, iRobot s’écroulait de plus de 11 % à 15 dollars après qu’Amazon a annoncé renoncer au rachat du fabricant d’aspirateurs intelligents, alors que la Commission européenne a ouvert une enquête pour évaluer l’impact de ce rachat sur la concurrence.

Amazon restait stable (+0,19 %).

Les titres de JetBlue (-0,32 %) et de Spirit (+0,24 %) continuaient leurs parcours en dents de scie dans le sillage du projet de fusion empêché par un juge au nom du respect de la concurrence.

La plateforme de finances personnelles Sofi Technologies était recherchée (+21,20 % à 9,25 dollars) après avoir affiché un bénéfice trimestriel pour la première fois grâce à une progression de son activité de prêts.

La société a aussi vu ses dépôts multipliés par six à 18,6 milliards de dollars sur le trimestre. La compagnie prévoit pour 2024, un bénéfice par action entre 7 et 8 cents, quand les analystes misaient sur 5 cents.

Dans les finances, Affirm, le spécialiste du paiement différé, grimpait de presque 6 %.

Sur les onze secteurs du S&P, sept étaient légèrement à la hausse. Le secteur de l’énergie était à la traîne alors que les cours du brut étaient dans le rouge. Chevron perdait 1 %, Exxon Mobil 0,42 %.