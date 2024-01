Forum des affaires Une voix unifiée pour faire progresser le Québec

Cette semaine marque le retour de nos élus québécois à l’Assemblée nationale et il est évident que le gouvernement aura fort à faire pour juguler les nombreux défis sociaux et économiques auxquels nous faisons face. Devant cette tâche qui demandera audace et courage, nous souhaitons faire ici œuvre utile et présenter clairement les attentes des milieux économiques des régions du Québec.