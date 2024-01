La franchise de la famille Saputo demeure malgré tout l’équipe ayant la plus faible valeur au sein de la Major League Soccer (MLS) qui voit pour une première fois des équipes obtenir des évaluations supérieures à un milliard US.

La valeur du CF Montréal s’est appréciée de 13 % à 440 millions US depuis un peu plus d’un an, selon la publication numérique Sportico.

La franchise de la famille Saputo demeure malgré tout l’équipe ayant la plus faible valeur au sein de la Major League Soccer (MLS) qui voit pour une première fois des équipes obtenir des évaluations supérieures à un milliard US.

La valeur moyenne d’une équipe de la MLS est en hausse de 16 % et atteint dorénavant 678 millions US, selon les calculs du média spécialisé, alors que la valeur marchande collective des 29 franchises de la ligue atteint 19,7 milliards US.

La dernière étude approfondie de Sportico sur la MLS remonte à l’automne 2022 et les auteurs de l’étude notent que la plupart des clubs de la MLS ne sont toujours pas rentables aujourd’hui.

Sportico affirme que la MLS a toutefois le vent en poupe grâce notamment à l’arrivée de Lionel Messi avec l’Inter de Miami et à l’entente de 2,5 milliards US sur 10 ans signée avec Apple TV. Sportico soutient que ces deux facteurs ont fait grimper la valeur des clubs à un point tel que quatre franchises valent maintenant au moins 1 milliard US.

Le Los Angeles FC occupe toujours le premier échelon du classement financier et obtient désormais une évaluation de 1,15 milliard US. Atlanta, Miami et le LA Galaxy vaudraient aussi au moins un milliard US.

L’Inter Miami est la franchise enregistrant la plus forte progression en termes de valorisation, avec une hausse de 74 %.

L’étude publiée mercredi montre que les revenus du CF Montréal ont monté à 46 millions US en 2023 alors qu’ils étaient de 30 millions US l’année précédente.

La pandémie avait fortement affecté les recettes en 2021 et 2020 et les revenus de l’équipe montréalaise avaient reculé à 19 et 11 millions US, selon Sportico.

La valeur du CF Montréal est donc de 50 millions US supérieure à ce qu’elle était à l’automne 2022. La valeur de l’équipe avait alors été estimée à 390 millions US.

L’équipe de Toronto arrive au huitième rang du classement avec une valeur de 725 millions US (le Toronto FC avait été évalué à 705 millions US à l’automne 2022), tandis que les Whitecaps de Vancouver occupent le 27e échelon à 470 millions US (l’équipe valait 415 millions US à l’automne 2022).

Posséder un stade affecte la valorisation d’un club et le stade Saputo n’appartient pas au CF Montréal, mais à la Ville de Montréal. Le Parc olympique a consenti une emphytéose de 40 ans, soit jusqu’au 22 mars 2047, relativement au terrain où se trouve le Complexe Saputo, au terme de laquelle le terrain et les immeubles qui y sont construits lui seront remis.

La MLS passera à 30 équipes la saison prochaine lorsque le San Diego FC débutera ses activités.

La méthodologie utilisée par Sportico repose sur une évaluation basée sur un multiple des revenus propre à chaque équipe. Les clubs de la MLS continuent d’être évalués à près de 10x les revenus, ce qui est légèrement inférieur au précédent multiple de 13x, mais Sportico note que cela demeure néanmoins un multiple supérieur à celui de toutes les grandes ligues sportives américaines à l’exception de la NBA, qui est de 11x les revenus.

Le multiple moyen utilisé cette année pour évaluer les équipes de la MLS est de 9.7x les revenus.

Pour établir son classement des 29 franchises de la MLS, Sportico dit avoir calculé les revenus de chaque équipe en s’appuyant sur des informations et des documents financiers accessibles au public, ainsi que sur des entretiens avec des personnes au fait des finances des équipes, dont sept banquiers et avocats spécialisés dans le sport qui travaillent activement sur des transactions dans la MLS. Sportico dit avoir validé ses informations auprès de la plupart des propriétaires d’équipes ainsi que par des experts du secteur et des investisseurs.