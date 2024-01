Vie au travail Larmes au travail, collègues autoritaires et autres enjeux

Q : Jeune professeure dans un domaine traditionnellement masculin, je dirige un labo composé d’étudiants au bac et à la maîtrise (moitié hommes, moitié femmes, environ). Une des plus jeunes étudiantes m’a abordée pour me dire qu’elle ne peut pas être pleinement elle-même au travail, notamment parce qu’elle ne se sent pas à l’aise de pleurer en public au labo.