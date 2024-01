Commerce de détail Dior et Hermès débarqueront au Royalmount

Grands noms du parfum et des produits de beauté, Dior et Hermès ouvriront leurs premières boutiques en terre canadienne au Royalmount. Les deux marques éliront domicile à l’intérieur de Rennaï, un espace de 36 000 pieds carrés consacré à la beauté et au bien-être.